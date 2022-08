L’ultima volontà di Olivia Newton-John: “Donate alla mia associazione per la ricerca contro il cancro” Olivia Newton – John è scomparsa all’età di 73 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro. Tra le sue ultime volontà c’è quella di continuare a sostenere la sua associazione che finanzia la ricerca sulla medicina naturale.

A cura di Ilaria Costabile

Il mondo del cinema e non solo è in lutto dopo la notizia della scomparsa di Olivia Newton John, l'attrice si è spenta dopo una lunga lotta contro il cancro all'età di 73 anni, tra le sue ultime volontà c'era quella di portare avanti l'attività della sua associazione che si occupa di trovare cure contro il cancro.

La fondazione di Olivia Newton – John

L'attrice aveva espressamente chiesto a suo marito John Easterling, che il giorno della sua scomparsa invece che fiori per omaggiarla e ricordarla, avrebbe voluto che le persone a lei più vicine facessero una donazione alla Olivia Newton-John Foundation Fund, la fondazione attraverso la quale ormai da anni finanziava la ricerca sulla medicina a base vegetale e sui trattamenti olistici per il cancro. Non è un mistero, infatti, che già dalla prima diagnosi avvenuta nel 1992 all'età di 44 anni, Olivia Newton – John non si sia tirata indietro nel portare avanti delle cure che comprendessero anche l'uso di palliativi come la marijuana medica, ragion per cui quando il cancro è tornato per ben due volte negli anni successivi, non ha esitato un attimo nel portare avanti una ricerca mirata a lenire le sofferenze dei malati oncologici, essendo stata lei per prima a provarle sulla propria pelle.

Le ultime apparizioni sui social

Nelle ultime foto e nei video che sono stati pubblicati sul suo profilo Instagram, l'attrice si è sempre mostrata sorridente e generosa nei confronti dei fan che hanno mostrato il loro supporto in ogni occasione. Dalla piccola clip pubblicata prima di Natale, agli scatti per augurare una felice Pasqua ai suoi follower, Olivia Newton – John non ha mai perso il sorriso e la forza di combattere, ancora una volta, contro un male che per anni ha fatto parte della sua vita e che l'ha segnata in maniera indelebile. Tanti i messaggi di cordoglio e commozione arrivati in queste ore, commenti sotto lo scatto con cui Easterling ha annunciato la scomparsa della sua adorata moglie, sintomo del fatto che il volto angelico della star di Grease ha segnato, per sempre, l'immaginario di intere generazioni.