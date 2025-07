Luca Barbareschi: “I miei figli mi chiedono soldi. Ho avuto una commozione cerebrale, nessuno si è fatto vivo”

Luca Barbareschi, presto al cinema con il film Paradiso in Vendita, ha parlato del rapporto con i suoi sei figli. L’unico a farsi sentire è il maggiore, mentre gli altri lo solo in caso di necessità: “Spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte. Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale eppure non si è fatto sentire nessuno”.

Luca Barbareschi sta per tornare al cinema con Paradiso in Vendita. Nel film, in uscita il 24 luglio, l'attore e produttore racconta il suo legame con l'Isola di Filicudi, immaginando un possibile acquisto da parte de governo francese. In una lunga intervista, ha parlato del suo ultimo progetto lavorativo e anche dell'ostilità che avverte nei suoi confronti, sia da parte del settore che da parte della famiglia. Con i figli non ha un bel rapporto: "Quest'anno ho avuto una commozione cerebrale e sono stato in ospedale tre volte, eppure non si è fatto sentire nessuno".

L'esperienza a Ballando con le Stelle e il ritorno al cinema

Luca Barbareschi ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle come concorrente, in coppia con la ballerina Alessandra Tripoli. Nel programma condotto da Milly Carlucci ha mostrato una versione più profonda di se stesso, come ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair: "Mi sono speso molto e ho dato tutto il cuore, l'anima e la fisicità che potevo. La cattiveria non è cosa mia". Dopo l'esperienza in tv, l'attore sta per tornare al cinema con un nuovo film, Paradiso in Vendita, che è legato al suo amore per l'Isola di Filicudi. Nonostante sia fiero del suo lavoro, è dispiaciuto che esca in un periodo "così devastante", come lui stesso l'ha definito:

Mi ritengo il miglior produttore italiano che ci sia, eppure nessuno mi ha mai invitato ai David di Donatello: ci sono dei film che costano 20 volte i miei che ricevono lodi sperticate mentre i miei passano sotto silenzio. Una persona che conta mi ha detto che sto sul cazzo perché sono troppo bravo, sono un grande attore e showman e ho fatto Ballando con le stelle. La verità è che sono un uomo libero e, quindi, non ricattabile, e questo dà molto fastidio.

Il rapporto con figli: "Mi augurano la morte, vadano a fare in c**o"

Luca Barbareschi è padre di sei figli, avuti con due donne diverse, Patrizia Fachini ed Elena Monorchio. A proposito del rapporto con loro, l'attore ha spiegato che l'unico a farsi sentire è il primogenito Michael, mentre gli altri lo cercherebbero solo in caso di necessità: "Altri spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte. Quest'anno ho avuto una commozione cerebrale e sono stato in ospedale tre volte, eppure non si è fatto sentire nessuno tranne che per le feste comandate". L'attore non ha nulla da rimproverarsi nei loro confronti: "Per loro ho fatto tutto, ho pagato loro le scuole americane più esclusive, le barche, la vita tra Cortina e Filicudi, ho fatto ottenere loro la green card: chi è che può vantare oggi tutte le opportunità che hanno avuto loro?".

L'attore si è poi soffermato sul rapporto avuto in passato con Lucrezia Lante della Rovere, durato circa sette anni, spiegando di averla amata molto pur riconoscendo di essere un uomo complesso: "Sono molto dinamico, stare con me significa stare sull'ottovolante. A un certo punto in genere le donne fuggono. Io le ho amate tutte, compresa l'attuale che si sta separando da me". Il riferimento è a Elena Monorchio, che ha sposato nel 2015 e che è madre degli ultimi suoi due figli.