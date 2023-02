Liam Neeson rifiutò il ruolo di James Bond: “L’ho fatto per mia moglie” Liam Neeson ha raccontato di aver perso l’opportunità di diventare uno dei volti di James Bond, perché quando gli fu proposto il ruolo, la moglie gli chiese di non accettarlo.

A cura di Ilaria Costabile

Liam Neeson sarebbe potuto essere uno dei tanti Agenti 007 passati alla storia, e invece l'attore ha raccontato in un'intervista a Rolling Stone, di aver rifiutato il ruolo, nonostante fosse particolarmente ambito, per assecondare una richiesta della moglie.

Il rifiuto di Liam Neeson

Era sul finire degli Anni Novanta, quando Liam Neeson fu contattato più volte da Barbara Broccoli, produttrice della saga cinematografica più longeva di sempre, che aveva chiesto all'attore britannico di interpretare il ruolo del notissimo agente segreto che, poi, è andato ad altri attori assai noti di Hollywood come Pierce Brosnan. Reduce da una nomination agli Oscar per la sua interpretazione in Schindler's List di Steven Spielberg, Neeson non accettò la proposta e a distanza di quasi trent'anni spiega il perché:

Conosco la famiglia Broccoli abbastanza bene. ‘Schindler's List' era uscito da poco e Barbara mi aveva chiamato un paio di volte per chiedermi se fossi interessato, e io ho detto: ‘Sì, sarei interessato. Poi la mia adorabile moglie mi ha detto mentre stavamo girando ‘Nell' in Carolina, ‘Liam, voglio dirti una cosa: se interpreti James Bond, non ci sposeremo.

Le remore da parte della moglie, Natasha Richardson, erano legate al fatto che il personaggio, da copione, è notoriamente un uomo affascinante circondato da belle donne, con una vita sentimentale piuttosto passionale e quindi l'attore per non rischiare di compromettere la sua vita privata aveva rinunciato al ruolo di James Bond.

Chi sarà il nuovo James Bond

Intanto, dopo l'addio di Daniel Craig che ha salutato il pubblico con "No Time to Die", la famiglia Broccoli è alla ricerca del prossimo candidato che possa vestire i panni dell'agente 007. Vari nomi sono emersi in questi mesi, ma sembra che l'attore in questione debba avere determinate caratteristiche, in primis debba essere piuttosto giovane, da interpretare il ruolo per un certo tempo. Tra le star che vanno per la maggiore: Tom Hardy, Regé – Jean Page e secondo fonti piuttosto insistenti, pare che possa essere l'attore inglese Aaron Taylor Johnson.