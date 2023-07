Le lacrime di Federico Fashion Style: “Mi portano via la casa, l’hanno affidata alla mia ex” Federico Fashion Style racconta sui social di essere costretto ad abbandonare la sua casa per effetto della decisione del tribunale che ha stabilito di assegnare l’immobile alla ex moglie Letizia Porcu.

A cura di Stefania Rocco

Senza nascondere le lacrime, Federico Fashion Style racconta su Instagram di essere costretto ad abbandonare la sua casa. Il noto parrucchiere romano, protagonista di diversi format televisivi, ha raccontato via Instagram di dover lasciare la sua abitazione per effetto della decisione del tribunale che ha stabilito che il suo appartamento dovesse andare alla ex moglie Letizia Porcu. Da mesi, Federico documenta via social la sua battaglia con la ex moglie, madre di sua figlia. Porcu, invece, fino a oggi ha preferito restare in silenzio.

Il racconto di Federico Fashion Style

“Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po' triste”, ha esordito l’hair stylist in una story, “Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori. Io, poi, l'ho fatta a mio gusto, l'ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l'ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era, è la casa dei miei sogni”.

Federico Fashion style piange: “Persone cattive mi vogliono distruggere”

Quindi le lacrime e la parte finale del suo racconto: “Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere”. Federico dichiara di volersi far carico della sofferenza che affligge altri padri nelle sue condizioni: “Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli”. Federico ha infine puntato il dito contro la ex moglie che sostiene non abbia mai vissuto nell’appartamento che il tribunale ha stabilito di assegnarle:

