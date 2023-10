La scioccante rivelazione di Paola Ferrari: “Ha cercato di uccidermi tre volte” La giornalista sportiva ha rivelato di essere stata minacciata dalla madre quando era giovane: “Per quel che ricordo, ha cercato di uccidermi tre volte”.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate, quelle di Paola Ferrari. La storica giornalista sportiva del servizio pubblico è apparsa in televisione nel salotto di Bella Mà, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco su Rai Due, nel corso della quale ha condiviso alcuni ricordi dei momenti difficili del suo passato. Tornando indietro nel tempo, la popolare giornalista ha fatto riferimento agli anni complicati che ha vissuto con sua madre. Paola Ferrari ha ammesso: "Da mamma, ho sempre paura di non essere all’altezza. Non sapevo se essere amica o mamma, ma ho scelto di essere madre, e sono fortunata perché ho due ragazzi che mi vogliono molto bene".

Il racconto di Paola Ferrari sulla madre

Nella parte successiva dell'intervista, Paola Ferrari si è concentrata sugli anni difficili che ha trascorso con sua madre. In questa conversazione con Pierluigi Diaco, Paola Ferrari ha rivelato che sua madre ha cercato per tre volte di ucciderla e che è stata salvata da Enzo Tortora:

Mia madre ha cercato di uccidermi tre volte, almeno per quel che ricordo. Ho dovuto difendermi, poi a 13 anni sono andata via di casa e ho incontrato Enzo Tortora, che per me è stato come un secondo padre perché mi ha aiutato in anni difficili, e quindi mi ritengo anche fortunata.

Il futuro in televisione

Gli ultimi anni non sono stati semplici perché è stata messa in discussione sul piano lavorativo. Nonostante sia recentemente tornata a condurre il programma storico "Rai 90° minuto", Paola Ferrari ha espresso il suo interesse per nuove sfide. Quando Pierluigi Diaco le ha posto una domanda sul tipo di programma che le piacerebbe condurre, ha risposto: "Mi piacerebbe un programma anche d’attualità perché, avendo condotto per tanti anni il Tg2, ho una conoscenza generale. Anche un programma come il tuo", ha chiosato scherzando con Diaco che è stato al gioco.