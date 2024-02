La rinascita di Massimo Ceccherini, il segreto è il cane: “Tiene a freno la bestia dell’alcool” L’attore, co-sceneggiatore di “Io, capitano” di Matteo Garrone, grande favorito agli Oscar, è stato ospite del format La confessione di Peter Gomez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si parla tanto di Massimo Ceccherini e di come sia riuscito a rinascere dopo un periodo buio. Soltanto ieri sottolineavamo il suo racconto in Roma, santa e dannata di Roberto D'Agostino, nel quale diceva di aver sperperato tutto in "donne, locali e polverine, lo facevano tutti". L'attore, co-sceneggiatore di "Io, capitano" di Matteo Garrone, grande favorito agli Oscar, è stato ospite del format La confessione di Peter Gomez, da poco traslocato su Rai3, a testimonianza della sua completa rinascita professionale.

Le parole di Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini dovrà partire per la serata degli Oscar a Hollywood, ma lui non andrebbe se non con Lucio, il suo cane: "Non ci andrei se non posso portarlo. Lucio tiene a freno la bestia dell'alcool. Chi ascolta lo sa, quella bestia non l'ammazzi. Io quella bestia la sto tenendo legata col lucchetto e la chiave ce l'ha Lucio". Nell'intervista anche un riferimento a Matteo Renzi e agli scherzi che gli faceva quando erano ragazzini: "Gli facevo la masa, gli grattavo la testa perché mi stava un po' antipatichello. Lo frustavo con le ortiche? L'ho detto una volta". Peter Gomez scherza: "Lei è un uomo molto fortunato perché Renzi ha querelato per molto meno". E Massimo Ceccherini risponde pronto: "Perché gli piaceva!".

Il vizio dell'alcool di Massimo Ceccherini

L'attore ha descritto il suo rapporto con il vizio dell'alcool in altre interviste. Nel 2012 toccò il fondo quando fu sorpreso dai passanti in via dei Neri a Firenze, in evidente stato alterato. Anche nel 2015 l'attore fu fermato dalla polizia in un locale per lo stesso motivo. In Roma, santa e dannata, Ceccherini racconta che a Roma, dopo essere stato riconosciuto e cacciato da tutti i locali di Via Veneto, persino i taxi si rifiutavano di accompagnarlo in zona, perché sapevano come sarebbe andata a finire.