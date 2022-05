Johnny Depp arriva in tribunale per il processo: “Ho appena preparato waffles per i fan presenti” Jhonny Depp, nel 19esimo giorno del processo di diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard, si è presentato in tribunale dicendo di aver preparato la colazione per tutti i suoi fan.

A cura di Elisabetta Murina

Johnny Depp si è presentato in tribunale, nel 19esimo giorno del processo di diffamazione conto l'ex moglie Amber Heard, dicendo di aver preparato la colazione per tutti i fan, che a gran voce urlavano il suo nome fuori dal cancello del Fairfax County Court.

Johnny Depp ha preparato la colazione per i fan

Questa mattina, 19 maggio, l'attore ha varcato il cancello a bordo di un auto nera, apparendo tranquillo e salutando tutti i fan presenti, che urlavano a gran voce il suo nome. Prima di entrare in aula, quasi di sfuggita, il protagonista di Pirati dei Caraibi ha detto: "Ho appena preparato la colazione per tutti loro questa mattina… waffles". Poi, quasi ridendo e scherzato, è entrato in aula per affrontare un altro giorno di processo. È stata proprio la star a citare in giudizio l'ex moglie Amber Heard, per via della accuse di violenza domestica che la donna ha mosso nei suoi confronti in un articoli del Washington Post del 2018.

Perché Depp non guarda Amber Heard negli occhi durante il processo

Continua il processo tra l'attore e la ex moglie con un'unica costante: in aula Depp non ha mai guardato negli occhi Amber Heard. A svelarne il motivo sono stati gli avvocati della star di Pirati dei Caraibi, secondo i quali il loro assistito starebbe tenendo fede a una promessa fatta nel periodo della loro separazione. “Sai perché il signor Depp non ti guarda?”, ha chiesto la legale dell'attore, Camille Vasquez, “Non ti guarda perché ti ha promesso che non avresti mai più visto i suoi occhi. Johnny ha mantenuto la promessa”. A supporto delle dichiarazioni della donna, il team legale di Depp ha proposto in aula la registrazione audio di uno degli ultimi incontri avvenuti tra Depp e la ex moglie.