Jared Leto e i Maneskin insieme: “Una notte da ricordare” Il cantante e attore ha pubblicato una foto sui social in compagnia di Damiano e Ethan.

A cura di Andrea Parrella

Un semplice scatto, pubblicato da Jared Leto sui profili social ufficiali, in cui si vede l'artista in compagnia di Damiano e Ethan, rispettivamente frontman e batterista dei Maneskin. La foto, probabilmente scattata al Coachella, il Festival andato in scena nelle scorse settimane, è stata commentata proprio dal profilo ufficiale dei Maneskin, che hanno parlato di quella come di "Una notte da ricordare".

La foto con Jared Leto

Nessuna didascalia particolare di accompagnamento, nessun significato laterale, ma solo l'ennesima conferma di come la band vincitrice dell'Eurovision poco meno di un anno ne abbia fatta di strada da allora. Il riconoscimento di artisti di livello internazionale, l'interesse stesso di cantanti e attori come Jared Leto, dimostra la fama planetaria dei Maneskin e la risonanza assolutamente fuori da ogni previsione che il gruppo riesce ad avere.

Il discorso contro Putin al Coachella

Qualcosa di cui gli stessi Maneskin stano diventando consapevoli e che utilizzano per lanciare messaggi pubblici forti come quelli lanciati proprio al Coachella, dove si sono esibiti per due volte nelle due settimane di manifestazione. Aveva fatto molto discutere l'intervento dei Maneskin contro Putin. Damiano David, poco prima di esibirsi nel brano Gasoline, ha preso la parola. L'artista ha riproposto un frammento del discorso all'umanità, contenuto nel film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin:

"A quelli che mi ascoltano dico: non disperate. Lo squallore che ci sovrasta, è un male passeggero. La libertà che hanno tolto alle persone, tornerà alle persone. I dittatori muoiono, ma la libertà non morirà mai. Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una meravigliosa avventura. Usiamo il nostro potere, restiamo uniti".

Dopo questo passaggio, il frontman della band aveva urlato: "Free Ukraine, fuck Putin", esprimendo ancora una volta la sua condanna alle atrocità che il popolo ucraino sta sopportando nelle ultime settimane.