Jackie Chan non lascerà al figlio il suo patrimonio milionario: “Se è capace farà fortuna da solo” Jackie Chan ha deciso che non darà nulla del suo patrimonio milionario al figlio Jaycee. La speranza dell’attore, infatti, è che i suoi figli possano realizzarsi da soli ed è per questo che avrebbe preso questa discutibile scelta.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli attori hollywoodiani il cui patrimonio è piuttosto consistente c'è anche Jackie Chan, la cui eredità ammonterebbe attorno ai 400 milioni di dollari. Una somma non da poco di cui, però, il divo avrebbe deciso di non lasciare nulla a suo figlio, Jaycee, preoccupato che possa dissiparla e non riesca a gestire una quantità di denaro così importante. A questa motivazione, però, se ne aggiunge anche un'altra, che riguarda la capacità di potersi sostenere da soli e crearsi una certa fortuna con le proprie mani.

La decisione di Jackie Chan sul suo matrimonio

"Se è capace, farà fortuna da solo" ha dichiarato il divo, motivando così la sua decisione di non concedere nulla al suo primogenito. Jaycee, oggi 40 anni, è nato il giorno dopo le nozze di Jackie Chan con la moglie a moglie Joan Lin. Sin da ragazzino ha iniziato a seguire le orme del padre, provando la carriera di attore e musicista, con però risultati meno brillanti di quelli raggiunti dal padre. Nel 2014, poi, viene coinvolto in un episodio che lo porterà alla detenzione per ben sei mesi, a causa di possesso illegale di droghe, condivise con altre persone nella sua abitazione. Durante la permanenza in carcere è stata sempre la madre a mostrarsi, mentre il padre si è tenuto piuttosto a distanza dall'accaduto. Jackie Chan ha sempre sostenuto l'idea che i suoi figli dovessero costruirsi un avvenire da soli, ed è per questo motivo che avrebbe deciso di non lasciare nulla a suo figlio Jaycee.

Le accuse della figlia Etta Ng Chok Lam

Una dichiarazione che delinea un quadro piuttosto particolare del rapporto che il divo ha con i suoi figli. Di recente, infatti, la 23enne Etta Ng Chok Lam ha fatto delle rivelazioni piuttosto dure in merito a suo padre, accusandolo di averla abbandonata e di non essere un genitore presente, oltre che di essere omofobico e quindi di non aver mai accettato la sua sessualità. Una doccia fredda per i fan dell'attore che, invece, lo avevano da sempre associato all'eroe dei film di arti marziali, ma fuori dal set pare che la realtà sia del tutto diversa.