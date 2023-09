“Io che prendo a pugni le polemiche”, la reazione di Candelaria Solorzano dopo il caso dello spinello e lo stop Rai La prima reazione pubblica di Candelaria Solorzano, dopo lo stop Rai come Gatta Nera del Mercante in Fiera, è imbracciando i guantoni da boxe: “Io che prendo a pugni tutti gli haters dopo le critiche” scrivono sui social.

Colpi rapidi e potenti, bene assestati, all'indirizzo della telecamera. È la prima reazione social e pubblica di Candelaria Solorzano. Su Instagram imbraccia i guantoni e prende a pugni ripetutamente la telecamera, fino a schiantarla al tappeto. Sembra voler dire: "Eccomi, guardatemi quanto sono in forma. Ce l'avete con me? Vi mando al tappeto!". Una forma costante e una determinazione da leonessa, il resto è affidato alle cure del suo personal trainer, l'ottimo Davide Passaretti che con lei sembra aver fatto un buon lavoro. Sui social, dopo il caso dello spinello che le è costato il posto come nuova "Gatta Nera" al Mercante in Fiera, in tanti le hanno inviato solidarietà: "Per una canna tutto sto bordello, ecco l’Italia".

Le reazioni al video

Tantissimi i commenti a questo video, come se avessero capito lo stato d'animo della modella argentina: "Io che prendo a pugni tutti gli haters dopo le critiche", scrive un follower. E ancora: "Mi dispiace che hai perso il lavoro per una cavolata però la colpa è di chi ti ha ripresa". Molti scrivono anche dall'Argentina: "Lo siento por que ha pasado!". Ma c'è anche chi mette il dito nella piaga: "Ehi, spinellona!".

Il video in barca che le è costato il posto

La polemica su Candealria Solorzano è partita quando è cominciato a circolare un video su Twitter nel quale la modella, che avrebbe dovuto vestire i panni della Gatta Nera, era intenta ad armeggiare con tabacco e con quello che avrebbe avuto l'aria di essere una droga leggera. Da quel momento, sono iniziate a partire le agenzie e i retroscena. Fanpage.it ha contattato la Rai che ha confermato di non aver mai ufficialmente ingaggiato Candelaria Solorzano, ma la produzione era pronta a partire già dal 6 settembre con le prove del nuovo game show condotto da Pino Insegno. "Fuori dalla Rai per uno spinello, l'ipocrisia tutta italiana", ha scritto Andrea Parrella sul nostro giornale: il dibattito si è aperto e sui social tutti sembrano essere dalla parte della Solorzano.