Ilary Blasi salta la fila in Giappone, il video denuncia di Ciccio Gamer che filma la scena Con un video postato sui social, lo YouTuber Ciccio Gamer denuncia quanto accaduto in Giappone rivelando che Ilary Blasi, in vacanza con il compagno Bastian, avrebbe saltato una fila di persone in attesa per fare una foto con la statua di Hachiko.

A cura di Stefania Rocco

Lo YouTuber Ciccio Gamer, nome d’arte di Mirko Alessandrini, denuncia quanto accaduto in Giappone con un video pubblicato sui suoi canali social. Il giovane si trovava in fila per fare una foto di fronte alla statua di Hachiko insieme a numerose altre persone quando sarebbe stato superato da Ilary Blasi, sul posto insieme al compagno Bastian Muller. Il filmato che mostra quanto accaduto è già diventato virale con migliaia di visualizzazioni.

Il video di Ciccio Gamer con Ilary Blasi

“Oggi, mentre ero in fila per fare una foto alla statua di Hachiko a Shibuya, abbiamo incontrato Ilary Blasi. Ma il suo comportamento non mi è piaciuto”, ha denunciato il giovane raccontando la scena vissuta e contestualmente filmata. Nel video la ex conduttrice dell’Isola dei famosi si ferma di fronte alla celebre statua simbolo della fedeltà e rivolge il viso verso la fotocamera affinché il compagno possa scattarle una foto. A pochi metri di distanza, lo YouTuber immortala la scena e poi commenta: “Il Giappone non è un parco divertimenti. Le file vanno rispettato. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Non possiamo fare sempre ciò che ci pare. Non siamo in Italia. Rispettiamo le file perché siamo tutti umani”.

Il fatto che Ilary sia apparsa in Giappone insieme a Bastian Muller smentisce le voci di crisi che circolano da qualche giorno. La conduttrice continua a pubblicare contenuti sul suo profilo ma da qualche tempo il compagno sembrava essere sparito. Adesso, invece, Bastian è tornato a farsi vedere accanto alla compagna ed è proprio il video di Ciccio Gamer a svelare la sua presenza. Solo poche ore fa, Blasi aveva postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti realizzati nel quartiere giapponese Shibuya, lo stesso dove si è verificato l’episodio denunciato dallo YouTuber.