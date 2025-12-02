Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran, ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione

Il 1° dicembre 2025 un tribunale iraniano ha emesso una condanna in contumacia nei confronti di Jafar Panahi: un anno di carcere per “attività di propaganda contro lo Stato”. La sentenza nei confronti del regista prevede un divieto di espatrio per due anni e l’impossibilità di far parte di gruppi politici o sociali. Panahi, che si trova all’estero, non era presente in aula; il suo avvocato ha annunciato l’intenzione di fare ricorso. La notizia ha indignato molti nella comunità internazionale del cinema: arriva proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al successo del suo ultimo film, amplificando la tensione tra la sua arte e le autorità iraniane.

Un passato di carcere e divieti

La nuova condanna si inserisce in una lunga storia di repressione nei confronti dell’autore. Panahi era già stato arrestato nel 2022 — dopo aver protestato contro l’arresto di un collega — e rinchiuso nel famigerato carcere di Evin a Teheran. Dopo mesi di detenzione, a febbraio 2023 era stato scarcerato su cauzione, a seguito di uno sciopero della fame che egli stesso intraprese come forma di protesta contro ciò che definì “comportamento illegale e disumano” delle autorità. Nonostante tutto, Panahi non ha mai smesso di pensare e realizzare film, spesso in clandestinità e con mezzi di fortuna, sfuggendo alla censura.

Il Cinema di denuncia: da Cannes agli Oscar

Il nuovo film di Panahi, It Was Just an Accident (in italiano “Un semplice incidente”), è stato realizzato in segreto, senza permessi ufficiali, ed è liberamente ispirato alle esperienze di prigionia, ingiustizia e repressione vissute da lui e da altri ex detenuti. Nel maggio 2025, il film ha trionfato al Festival di Cannes, aggiudicandosi la Palma d'Oro, qualcosa che va oltre il riconoscimento artistico. It Was Just an Accident, inoltre, è stato selezionato come candidatura per miglior film internazionale agli imminenti Academy Award.