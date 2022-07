I 95 anni di Gina Lollobrigida: il cinema, le nozze annullate e la causa per il suo patrimonio Gina Lollobrigida compie 95 anni. Icona di bellezza e diva italiana per eccellenza, ha vissuto una carriera costellata di premi nel cinema tra l’America e il Bel Paese e una vita privata altrettanto turbolenta.

A cura di Giulia Turco

Gina Lollobrigida compie 95 anni. L'attrice, diva italiana per eccellenza, tornerà a Subiaco sua città natale per ricevere un premio cinematografico, l'ultimo della lunga serie che ha costellato la sua carriera. Dal Golden Globe ai sei David di Donatello e i due Nastri d’Argento arricchiti da un premio al Festival di Berlino. La "Lollo", così com'è stata soprannominata, si è imposta nel panorama culturale come icona della bellezza del Bel Paese che ha perseguito la carriera nel corso di tutta la sua vita.

Dal cinema alla scultura passando per la fotografia

Poco più che ragazzina, si fa notare tramite un concorsi di bellezza che nel 1947 la porta ad un passo al titolo di Miss Italia. All’estero diventa ben presto una star, amatissima dagli americani che la incoronano iconica diva italiana. Non lascerà il Bel Paese a lungo però e, tornata in Italia, diventerà protagonista del Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, nel 1953, così come nel suo Pinocchio per il quale ha interpretato la Fata Turchina. Lavora con Pietro Germi in La città si difende. Recita per Alessandro Blasetti, Mario Monicelli e Steno, Mario Soldati. Finché la passione non la porta altrove, verso altre forme d’arte. Negli anni ’70 diventa fotografa e fotoreporter, poi scultrice, girerà il mondo con le sue mostre.

Il trauma dello stupro e il matrimonio annullato dalla Sacra Rota

Ad una vita di successo e movimentata sul piano della carriera corrisponde una vita sentimentale altrettanto turbolenta. Gina Lollobrigida sposa nel 1949 il medico sloveno Milko Skofic. Un matrimonio lungo circa 20 anni dal quale nasce il figlio Andrea. Solo a 91 anni l’attrice avrebbe ammesso di aver sposato il medico esclusivamente per superare il trauma di uno stupro del quale è rimasta vittima a 18 anni da parte di un calciatore. Nel 2006, all’età di 79 anni, la Lollo ha confidato alla testata spagnola ¡Hola! Il suo desiderio di sposare Javier Rigau, imprenditore spagnolo di 45 anni, dopo aver a lungo tenuta nascosta la loro relazione. Solo di recente ha aggiunto che in realtà la loro storia andava avanti dagli anni 70, da quando lo spagnolo aveva appena 15 anni. In seguito l’attrice ha dichiarato di essere stata sposata a Barcellona con l’inganno da Rigau e la vicenda finì in tribunale, finché il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota.

(Gina Lollobrigida e Javier Rigau)

Il tormento giudiziario degli ultimi anni

Gli ultimi anni per l’attrice sono stati caratterizzati da una vicenda legale per la gestione del suo patrimonio. Ad occuparsi del beni dell’attrice è Andrea Piazzolla, factotum della star nominato amministratore di sostegno per decisione del figlio Andrea. “Subisco attacchi alla mia persona e al mio patrimonio che mi sono costruita da sola”, si è sfogata in lacrime la diva lo corso novembre a Domenica In. “Io a 94 anni non voglio altro che morire in santa pace”, aveva confessato a Mara Venier. “Mi sento umiliata. Io ho fatto del bene a mio figlio e adesso l’ho avuto contro di me”.