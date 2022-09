Fedez e Chiara Ferragni incontrano Mattarella a Monza: “Un vero onore” La coppia ha incontrato il presidente della Repubblica in occasione del Gran Premio di Monza, di cui quest’anno si è festeggiato il centesimo anniversario.

A cura di Andrea Parrella

Parata di personaggi illustri all'autodromo di Monza per il Gran Premio di Formula 1. C'erano anche Fedez e Chiara Ferragni, che hanno partecipato in occasione del centesimo anniversario dello storico circuito italiano.

Una giornata speciale per l'Italia, non solo sotto il profilo sportivo ma anche per il valore tradizionale che il circuito si porta dietro. In occasione di questo speciale anniversario anche il presidente della Repubblica,, ha presenziato all'evento.

L'incontro con Mattarella

Tra la coppia e Sergio Mattarella c'è stato anche un incontro, inevitabilmente immortalato da Fedez, che ha chiesto al capo dello Stato un selfie insieme a sua moglie, pubblicato pochi secondi dopo e accompagnato dalla didascalia "un vero onore". Il presidente Mattarella si è prestato senza alcun problema allo scatto e si mostra sorridente mentre si mette in posa per la foto con i due.

Una fotografia di per sé innocua, che però immortala tre tra le personalità più amate e seguite d'Italia. Mattarella, naturalmente, per ragioni istituzionali, mentre Chiara Ferragni e Fedez per la debordante popolarità di fatto che li caratterizza.

Fedez e Ferragni ospiti di Ferrari

Fedez e Chiara Ferragni sono stati ospiti speciali della scuderia Ferrari, che in occasione di questa giornata ha apportato cambiamenti sostanziali all'estetica delle rosse. La scelta della scuderia di Maranello non è stata casuale, il motivo speciale è proprio la celebrazione del centesimo anniversario del circuito di Monza sul quale nel 1933 (ancora sotto egida Alfa Romeo) vinse la sua prima corsa automobilistica. Per questa ragione la squadra italiana ha scelto di celebrare lo speciale evento con un cambiamento cromatico (passando questa volta al giallo canarino) che di certo non passa inosservato.