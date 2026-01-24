Fabrizio Corona querelato per diffamazione da Filippo Champagne: lo aveva accusato di fare uso di cocaina

Quello che era iniziato come un duello a colpi di clic e visualizzazioni sembrerebbe ufficialmente finito in tribunale. Fabrizio Corona è stato querelato per diffamazione da Filippo "Champagne" Romeo. Secondo quanto riportato da MilanoToday, la decisione di adire le vie legali è arrivata dopo che l'ex fotografo ha rivolto a Romeo una serie di insulti pesanti, culminati nell'accusa di essere un consumatore di sostanze stupefacenti.

Le origini dello scontro a La Zanzara

Il caso era scoppiato diversi mesi fa durante una puntata de La Zanzara su Radio 24. Ospite di Giuseppe Cruciani, Filippo Champagne aveva punzecchiato Corona sul suo declino mediatico, mettendo a confronto i rispettivi profili Instagram: "Io ho la metà dei suoi follower, ma lui raccoglie un quarto delle mie visualizzazioni. Corona è finito". Un’analisi che aveva scatenato l'immediata e brutale reazione di Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, non aveva usato giri di parole per liquidare il rivale, dichiarando pubblicamente: "Filippo Champagne è una nullità e mi fa schifo".

L'accusa di essere un "cocainomane" e la querela

Il botta e risposta, però, ha preso una piega decisamente più grave quando Corona avrebbe rincarato la dose con accuse personali. Secondo quanto trapelerebbe dai documenti della querela, Corona avrebbe definito Champagne un “cocainomane”, portando lo scontro ben oltre il semplice insulto da talk show. Ritenendo queste parole — e in particolare l'accusa di uso di droghe — gravemente lesive della propria immagine e dignità, Filippo Champagne ha deciso di rispondere per vie legali. Come riportato dalla testata milanese, al momento non risulta alcun tipo di riscontro o accertamento giudiziario a carico di Romeo: l’accusa rimane dunque una dichiarazione attribuita a Corona, definita diffamatoria dal denunciante, che ora potrebbe finire a essere discussa nelle aule di giustizia.