Enzo Miccio: “Il mio sogno in tv è fare il valletto al Festival di Sanremo” Enzo Miccio è ormai uno dei volti iconici della tv, protagonista di programmi televisivi come Pechino Express e Home Restaurant, ha dichiarato però di avere un sogno ben preciso: partecipare al Festival di Sanremo.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite del festival letterario "Il libro possibile" a Polignano a Mare, Enzo Miccio ha presentato il suo libro "Ditemi sempre di sì", parlando anche della sua storia professionale, sia come wedding planner che come personaggio televisivo. Volto ormai noto della tv, si è misurato con diverse esperienze di conduzione, ma sul piccolo schermo c'è una cosa che ancora non ha fatto e desidererebbe fare.

Da wedding planner a volto tv

Un'annata particolarmente ricca quella di Enzo Miccio, che quest'anno è ritornato alla conduzione di Pechino Express accanto a Costantino Della Gherardesca, dopo avervi partecipato in qualità di concorrente, a cui si è aggiunta l'esperienza del programma "Home Restaurant" insieme a Giorgio Locatelli. I suoi inizi sono stati su Real Time, dove ha organizzato le nozze da sogno di tante coppie, lavoro che negli anni non ha mai abbandonato come racconta facendo un bilancio dell'ultima stagione tv:

È stata piena di cose belle, tra Pechino Express e Home Restaurant. Sono stato fortunato e non mi sono riposato un minuto. Ho finito con i matrimoni, ho iniziato le registrazioni, sono partito, tornato, poi ripartito e ora ci sono i miei sposi. È una vita complicata ma la amo. Vorrei riprendere tutti e due i programmi. Certo, sono poche le cose che non vorrei rifare della mia vita. Anche quelle più folli dei miei esordi come wedding planner, quando non avevo collaboratori e dovevo caricare e scaricare io; lo faccio ancora in realtà. Mi piaceva tutto.

Il sogno di partecipare a Sanremo

Se c'è un desiderio, però, che ancora non è riuscito a realizzare è quello che riguarda la partecipazione al Festival di Sanremo, con un ruolo anche piuttosto preciso, dal momento che la kermesse l'ha sempre vissuta di sponda e l'ha sempre commentata:

Vorrei partecipare al Festival di Sanremo, magari portare i fiori sul palco del festival e magari comporre io stesso i bouquet. Farei anche il valletto, certo, dipende da chi sia il conduttore. È un evento che adoro, ogni anno gli dedico delle serate in cui con gli amici commentiamo, twittiamo e ci divertiamo.

Chissà che quest'anno, quindi, non sia la volta buona per avere sul palco qualche volto nuovo.