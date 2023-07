Elodie canta in barca a Capri, ma è in difficoltà per la nausea: “Non è facile con le onde” Elodie, ospite di un evento realizzato a largo di Capri, canta su una motonave un medley delle sua canzoni più note, per poi prendere un attimo di pausa. La cantante confessa di avere un po’ di mal di mare. Insieme a lei, c’è anche Andrea Iannone.

A cura di Ilaria Costabile

Elodie è stata protagonista di un evento realizzato a largo di Capri, presentato da Tommaso Zorzi, durante il quale ha cantato su una motonave, con lo sfondo degli imponenti Faraglioni. La cantante, però, come si vede in un video diventato virale sui social, non ha nascosto una certa difficoltà nel cantare, a causa del mal di mare.

Elodie confessa di avere il mal di mare

Ammaliante come sempre nelle sue movenze, Elodie si mostra sempre più decisa a voler concludere la sua esibizione nel miglior modo possibile, cercando di non mostrare agli ospiti della nave il disagio provocatole dall'ondeggiare dell'imbarcazione. Tra una canzone e l'altra, si appoggia alla ringhiera della motonave Patrizia e, una volta terminata "Margarita" una delle sua canzoni più celebri si ferma per confidare ai presenti che, però, la sostengono con un applauso di incoraggiamento:

Ho un po' di nausea, sono onesta. È difficile cantare con le onde, quindi questa è l'ultima volta, ma sono felice di farlo con voi, no, niente medicinali, va bene così.

Elodie con Andrea Iannone a Capri

Intanto, ad accompagnarla in questa avventura marittima c'è anche il suo compagno, Andrea Iannone. È proprio la cantante a pubblicare un post in cui appaiono alcune foto di loro due abbracciati, che si godono il relax della vita da barca. Un'occasione, quindi, per trascorrere alcuni giorni insieme di vacanza, in vista del tour che già da questo autunno terrà impegnata la cantante in giro per l'Italia. I due, ormai, fanno coppia fissa da diversi mesi ed Elodie ha deciso di trasferirsi, per seguire il motociclista che, ormai da qualche anno, vive a Lugano. Sembra, quindi, che la relazione tra loro vada a gonfie vele e che ci sia sempre più complicità, come dimostrano anche gli scatti in cui non nascondono qualche momento di tenerezza, sebbene non appaiano poi così frequentemente sui social dell'uno e dell'altra.