Elodie: “Giorgia Meloni parla come un uomo del 1922, i suoi lati positivi sono ben nascosti” Ancora Elodie contro Giorgia Meloni, la leader di Forza Italia che secondo il suo parere è “una donna che parla come un uomo del 1922”. La definisce “violenta”, poi conclude: “Forse avrà un aspetto positivo, è determinata, ma questo non sempre è un bene”.

A cura di Gaia Martino

Elodie esprime nuovamente la sua opinione su Giorgia Meloni e lo fa a Venezia 79, durante la presentazione del suo primo film Ti mangio il cuore, diretto dal regista Pippo Mezzapesa, nel quale interpreta la protagonista, Marilena. L'artista emersa nello spettacolo grazie ad Amici di Maria De Filippi è tra le artiste più popolari in circolazione oggi. Diverse volte si è espressa riguardo la leader di Forza Italia: ancor prima delle elezioni commentò il discorso fatto in Andalusia riguardo il tema LGBT e diritti civili, poi lo scorso 25 luglio ha contestato il programma della campagna elettorale confessando di "aver paura". Alla Mostra del Cinema l'ha definita "violenta" e "poco donna".

Elodie contro Giorgia Meloni a Venezia 79

Durante la presentazione di Ti mangio il cuore, un giornalista ha chiesto ad Elodie cosa pensasse delle parole di Hillary Clinton di pochi giorni fa, quando al Lido ha commentato le prossime elezioni politiche difendendo Giorgia Meloni. La cantante romana, che debutta sul grande schermo come attrice, ha risposto attaccando nuovamente la leader di Forza Italia, descrivendola come "una donna che parla come un uomo del 1922". Elodie pensa che "una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti". Ha continuato:

Da sempre ci sono situazioni complesse dal punto di vista femminile, dall'anno in cui è nata la donna. È incredibile come sia violenta, come sia poco donna. Sembra un gioco della sorte simpatico. Gli aspetti positivi li avrà, ma ben nascosti sicuramente. Forse ce n'è uno, che è determinata, ma questo non sempre è un bene.

Il debutto di Elodie come attrice a Venezia

Elodie è arrivata a Venezia lo scorso 3 settembre e la sera stessa ha partecipato alla presentazione del film Ti mangio il cuore, che segna il suo debutto come attrice: "Da tempo sognavo il cinema per esprimermi" ha raccontato intervistata dal Messaggero. Nel film in bianco e nero del regista Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e in sala dal 22 settembre, interpreta Marilena, con la quale si è detta avere molte affinità. "Sarei orgogliosa di una donna del genere che sceglie la vita, che sceglie di parlare con grande coraggio" le sue parole alla presentazione.