È morto Larry Myers Jr di Vite al Limite, aveva solo 48 anni e pesava quasi 500 chili Pesava quasi 500 chili e aveva partecipato alla decima stagione. Un infarto lo ha colpito in un momento già difficile: piangeva la morte di un amico. È il tredicesimo a morire dopo aver partecipato allo show.

Larry Myers Jr., apparso nella decima stagione di "Vite al limite", è morto in Texas all'età di 48 anni. Pesava quasi 500 chili. A darne notizia, la portavoce della famiglia a Tmz che riferisce che Larry Myers Jr. è morto per un infarto nella sua casa di Houston la scorsa settimana. L'uomo era profondamente scosso per la morte di un amico. Anche i parenti di Larry Myers Jr. hanno annunciato la morte del familiare attraverso Facebook e hanno lanciato una campagna GoFundMe per pagare le spese del suo funerale.

Era un cantante gospel

Larry Myers Jr. era stato anche un cantante gospel, prima che la sua lotta contro il peso lo ha costretto a una vita lontana dai sogni e dalla salute. Nonostante tutto, era ancora un uomo che mostrava amore e gentilezza a tutti quelli che incontrava, come raccontano. Era noto con il soprannome di "Mr. Buttermilk Biscuits", appassionato com'era di biscotti e di torte al burro. Una scena molto nota della sua puntata è quella della sua colazione, dove appunto ingurgitava quantità spropositate del suo alimento preferito.

La presenza nello show di Vite al limite

L'apparizione nello show Vite al limite (gennaio 2022) aveva regalato a Larry una inaspettata popolarità , oltre a metterlo in condizione di poter affrontare un intervento chirurgico che gli ha fatto perdere 181 chili. Larry Myers Jr. era stato operato di bypass gastrico dal dottore protagonista del programma, Younan Nowzaradan. Lo show continua ancora oggi ad andare in onda con l'undicesima stagione. Larry Myers Jr. aveva 45 anni quando è stato protagonista della puntata e del suo intervento.

Tutti quelli che sono morti dopo aver partecipato al programma.

Larry Myers Jr. è il tredicesimo a morire dopo aver partecipato allo show. Sono già morti, infatti: Henry Foots, Sean Milliken, James King, James "LB" Bonner, Lisa Fleming e Coliesa McMillian. E ancora: Renee Biran, Gina Krasley, Ashley Randall, Laura Ann Perez e Destinee LaShaee. Rob Buchel e Kelly Mason sono addirittura morti durante le riprese.