È morta Lina Bernardi, l’attrice di Vivere e Centovetrine aveva 88 anni

È morta a Latina a 88 anni Lina Bernardi, attrice laziale diventata nota al grande pubblico anche grazie ai suoi ruoli nella soap opera di Canale5 Vivere e Centovetrine nel ruolo di Sophie Rousseau. L'attrice è morta nella notte nella sua casa, circondata dai figli e dai suoi affetti più cari. Gli ultimi anni erano stati resi difficili dalla lunga malattia che alla fine ne ha provocato la scomparsa.

Il cordoglio della città di Latina

A ricordarla, dopo l’annuncio della scomparsa, anche la sindaca di Latina Matilde Celentano: “Non ha interrotto il profondo legame con la sua città. Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all'impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali. Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell'amministrazione e dell'intera città”.

La carriera di Lina Bernardi

Bernardi aveva cominciato la sua carriera in teatro negli anni anni ’70, per poi passare alla televisione e al cinema. Ha lavorato al fianco di alcuni tra i più noti registi italiani, da Sergio Castellitto a Pupi Avati e Matteo Garrone, Gabriele Muccino, Guido Chiesa e numerosi altri. Tratto distintivo della sua carriera era diventato il il monologo “Mamma eroina” di Maricla Boggio, interpretato in teatro per 31 anni. Tra gli attori alla cui formazione Bernardi ha contribuito anche il popolare interprete Clemente Pernarella che l'ha ricordata sui social.

Nonostante la carriera, l’attrice non aveva mai lasciato la sua città e negli ultimi anni della sua vita si era dedicata all’insegnamento, diventando una punto di riferimento fondamentale per i giovani che avessero voluto intraprendere la sua professione.