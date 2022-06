È morta Julee Cruise, la voce della serie tv I segreti di Twin Peaks aveva 65 anni Addio a Julee Cruise, la cantante e attrice nota per aver prestato la voce alla serie fortunata I segreti di Twin Peaks: aveva 65 anni e a dare l’annuncio della scomparsa il marito Edward Grinnan.

Julee Cruise è morta all'età di 65 anni. Non si sa il motivo che ha spento per sempre l'artista, celebre a livello mondiale soprattutto grazie alle indimenticabili collaborazioni con David Lynch per le pellicola “Velluto blue” e, soprattutto, per “Twin Peaks", nella quale ha ricoperto anche il ruolo di attrice. Ad annunciare la sua scomparsa il marito, Edward Grinnan, poi il messaggio del gruppo con cui ha lavorato, The B-52s.

L'addio a Julee Cruise dal marito Edward Grinnan



Il marito di Julee Cruise saluta la sua metà. Edward Grinnan con un post su Facebook ha detto addio alla moglie scrivendole un lungo messaggio. Queste le parole:

“Oggi ho detto addio a mia moglie, Julee Cruise. Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto. Lei è in pace. Ha avuto una carriera musicale molto varia, spesso diceva che il tempo trascorso a sostituire Cindy (Cindy Wilson cantante dei B-52s, ndr) è stato il periodo più felice della sua vita da performer. Gli sarà per sempre grata. Quando si è avvicinata per la prima volta al microfono con Fred e Kate (Fred Schneider e Kate Pierson altri due componenti dei B-52s, ndr), disse che era come stare nei Beatles. Li amerà per sempre e non dimenticherà mai i loro viaggi insieme in giro per il mondo. Io ho suonato “Roam” durante il suo trapasso. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio.”

Anche il gruppo con lui collaborò l'artista, The B-52s, ha dedicato un post sui social alla collega: "Era un'artista di talento e una buona amica. Abbiamo condiviso tante risate e bei momenti, lei vagherà per sempre nel suo altro mondo attraverso l'amore che proviamo".

La carriera di Julee Cruise

Nata a Creston, in America, il 1 dicembre 1956, Julee Cruise è morta all'età di 65 anni. Il suo successo è legato principalmente alla fortunata serie I segreti di Twin Peaks alla quale ha prestato la voce cantando i brani The Nightingale, Into the Night, la celeberrima Falling, The World Spins e Rockin' Back Inside My Heart. E' apparsa anche nella stessa serie in qualità di attrice. Nota anche per il brano Mysteries of Love, presente nel film Velluto Blu. Queste canzoni sono state poi pubblicate nell'album Floatin into the Night, nel 1989. Ha partecipato al Festival di Cannes ad inizio anni '90, cantando Question in the world of blue. Nella sua lunga carriera ha fatto anche teatro recitando in alcuni spettacoli ed anche in diverse pellicole televisive, si legge sul suo profilo Wikipedia. Ignote sono le cause della sua morte.