Cremonini esulta col Bologna in Coppa Italia: “Al cimitero da papà prima della partita, sognavo vincesse per lui” Cesare Cremonini era all’Olimpico ieri sera durante la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Il cantante è esploso di gioia a fine partita contro il Milan: ha raggiunto i calciatori sul campo per abbracciarli ed esultare con loro. Su Instagram ha poi scritto: “Per il mio babbo. Sono andato al cimitero la sera prima della partita, sognando che questi ragazzi la vincessero anche per lui”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Cesare Cremonini ha festeggiato con la sua squadra del cuore, il Bologna, la vittoria della Coppa Italia arrivata ieri sera, dopo 51 anni. I giocatori di mister Italiano hanno battuto il Milan per 1 a 0, riuscendo a conquistare la principale coppa calcistica italiana dopo la Serie A. Il celebre cantante, voce di Poetica, il brano che i tifosi spesso intonano al Dall'Ara, è esploso di gioia ieri sera dopo il triplice fischio finale: corso sul campo, ha abbracciato calorosamente i giocatori riusciti nell'impresa. Su Instagram ha dedicato il glorioso momento al padre Giovanni, morto nel 2019.

L'esultanza di Cesare Cremonini alla vittoria del Bologna in Coppa Italia

Cesare Cremonini, inquadrato più volte durante Milan-Bologna ieri sera, al termine della partita allo stadio Olimpico è corso dai giocatori della sua squadra del cuore per esultare con loro la vittoria in Coppa Italia. Su Instagram ha condiviso i video che lo vedono felice e commosso sul campo: abbraccia tutti i calciatori, poi si emoziona guardando il momento in cui l'intera squadra alza la coppa. "Questa sera sei…Bologna! 14.05.25. Roma, Stadio Olimpico. Il Bologna di Vincenzo Italiano vince la Coppa Italia", le parole scritte nella didascalia del post nel quale ha taggato tutti i campioni.

Valentino Rossi lo ha preso in giro tra i commenti scrivendogli "Impazzito". La risposta del cantante è arrivata con le emoticon che sorridono. Tra le story di Instagram Cesare Cremonini ha poi aggiunto: "Questo momento era per il mio babbo. Sono andato a dargli un bacio al cimitero di San Lazzaro la sera prima della partita, sognando che questi ragazzi la vincessero anche per lui. Viveva le partite con la mia stessa adrenalina e sofferenza. Grazie ragazzi".

La vittoria del Bologna in Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna ieri sera ha vinto la Coppa Italia dopo la finale contro il Milan, conquistando il trofeo 51 anni dopo l'ultimo. È stato decisivo il gol di Ndoye nel secondo tempo: i festeggiamenti per i bolognesi non si sono tenuti solo allo Stadio Olimpico. Anche Piazza Maggiore, la piazza principale della città di Bologna, ha visto radunarsi tutti i tifosi che al triplice fischio sono esplosi di gioia.