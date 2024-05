video suggerito

Conti torna a Sanremo, Marco Maccarini: “Auguri a lui, magari se trovasse un sottoscala anche per noi” La notizia di Carlo Conti nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo si è rivelata la conferma di una Rai che cambia, ma fino ad un certo punto. Nel commentare l’annuncio, Marco Maccarini, volto noto della tv e di Mtv, ha sottolineato come potrebbe esserci più spazio anche per chi, come lui, sembra non aver mai trovato l’occasione giusta per emergere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia che Carlo Conti sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per i prossimi due anni, è già chiacchieratissima e nonostante il nome del presentatore toscano fosse già ampiamente in lizza per il titolo, si paventava la possibilità che da parte della Rai potesse esserci un cambio di passo dopo il grande successo di Amadeus e i suoi cinque Festival. In questo ritorno al passato, quindi, c'è chi ha trovato lo spazio anche per avanzare una piccola considerazione, come Marco Maccarini, speaker e volto tv, che ha fatto notare come ci sarebbero altri nomi a cui poter dare spazio.

Il commento di Marco Maccarini

"Sono contento per lui" scrive Marco Maccarini commentando un post in cui si annuncia la prossima direzione e conduzione artistica del Festival, per poi aggiungere: "Nel frattempo se si trovasse uno spazietto anche per noi, anche un sottoscala va bene. Grazie". Un'affermazione che mette in luce un dato di fatto, ovvero che non sono pochi i professionisti dello spettacolo che per lungo tempo hanno aspettato la possibilità di potersi ricavare uno spazio in una televisione sempre più piena di contenuti, ma forse non di volti nuovi.

L'inizio di una nuova fase della tv

Maccarini, che è stato uno dei volti più noti di MTV, tra il finire degli anni Novanta e l'inizio degli Anni Duemila, si è sempre occupato di musica, tanto che proprio per la Rai condusse anche il DopoFestival nel 2003. Il suo è, senza dubbio, uno dei nomi che rientrano in quella rosa di protagonisti della tv che in una fase di cambiamenti, anche piuttosto sostanziali, potrebbe avviare un vero e proprio cambio generazionale, portando un ricambio al timone di trasmissioni che, comunque, continuano a fare la storia del piccolo schermo. Ci si aspettava, infatti, che fosse Alessandro Cattelan a fare da apripista in questa nuova fase, tanto che il suo nome è stato spesso associato al Festival di Sanremo, ma a quanto pare la Rai non sembra essere pronta ad aprire le porte ad una vera ventata di novità.