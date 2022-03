Chi è Miriam Migliaccio, la nuova corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne Miriam Migliaccio è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne. Ha 26 anni, vive a Torino ed è una personal trainer di professione. Al momento la conoscenza con il tronista sembra procedere nel verso giusto.

A cura di Elisabetta Murina

Miriam Migliaccio è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne. Ha 26 anni, vive a Torino, personal trainer di professione, sta conoscendo il tronista insieme a Soraya e Lilli. Sul suo profilo Instagram condivide diversi scatti del proprio fisico, che hanno colpito il tronista ma anche suscitato qualche dubbio in lui. I due stanno iniziando a conoscersi e hanno fatto la prima esterna insieme.

Miriam Migliaccio vive a Torino ma è originaria di Napoli, ha 26 anni, ed è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne. Capelli neri, occhi verdi e fisico scolpito, ha subito attirato l'attenzione del tronista, che ha voluto iniziare una conoscenza portandola in esterna. Miriam è una personal trainer, che si dedica principalmente al mondo femminile, e sul suo profilo Instagram (IG @miriammigliaccio) condivide molti scatti del proprio fisico, soprattutto per lavoro. E questo aspetto della sua vita è emerso anche durante le puntate dello show e in occasione della prima esterna, in cui Luca ha voluto approfondire il motivo per cui pubblica determinate foto sui social.

Miriam è arrivata a Uomini e Donne quando il percorso di Luca Salatino alla ricerca dell'amore era già iniziato, ma è riuscita subito ad attirare la sua attenzione. Tuttavia, il tronista ha mostrato qualche perplessità per via delle foto che la 26enne pubblica sul suo profilo Instagram. Personal trainer di professione, Miriam non nasconde il proprio fisico sui social, dove si mostra anche in scatti sensuali. I due hanno già iniziato a conoscersi, uscendo in esterna insieme, dove Luca ha avuto la possibilità di approfondire la questione delle foto che Miriam posta sui social. Lei ha spiegato che in passato è stata presa in giro per via della sua forma fisica e così ha deciso di prendersi in un certo senso la sua rivalsa, grazie all'allenamento e anche alle foto. I due hanno anche parlato di alimentazione: la corteggiatrice segue una proteica, mentre Luca è uno chef in un ristorante di Roma.