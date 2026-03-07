Chalamet la spara grossa: “A nessuno importa di opera e balletti”, ma viene fatto a pezzi sui social

Timothée Chalamet ha detto che nell’opera e nel balletto “a nessuno importa più”. La Scala, la Royal Opera House e l’Opéra di Parigi lo hanno fatto a pezzi sui social. Non è stata una mossa furba in vista degli Oscar.

Ha scelto un momento decisamente poco fortunato per farlo. Timothée Chalamet, con gli Oscar del 15 marzo a portata di mano e una campagna di promozione che dura da mesi, si è ritrovato a fare i conti con la risposta compatta di alcuni tra i teatri più importanti al mondo. La causa: una frase pronunciata il 24 febbraio durante una conversazione organizzata da Variety con Matthew McConaughey, diventata virale nel giro di poche ore.

Cosa ha detto (e cosa non si perdona)

Il contesto era una discussione sull'attenzione del pubblico e sulle strategie dei produttori cinematografici. Chalamet ha dichiarato: "Non voglio lavorare nel balletto o nell'opera dove la gente dice ‘Mantieni viva questa cosa di cui a nessuno importa più'", chiudendo con un "Con tutto il rispetto per le persone che lavorano lì fuori nel balletto e nell'opera" che ha fatto più danni del colpo iniziale.

Il rispetto non ha attutito niente. Il mondo della danza e dell'opera ha risposto con una precisione chirurgica, e con una vena di ironia che ha reso il tutto decisamente più efficace di qualsiasi sfogo.

Le reazioni da Milano, Roma, Parigi e Londra

Il Teatro alla Scala ha pubblicato le immagini di un sipario che si chiude su una platea in piedi ad applaudire, riprendendo la frase incriminata con un secco: "A qualcuno importa. E se vieni a trovarci potresti scoprire che importa anche a te." Il Teatro dell'Opera di Roma ha giocato la carta della romanità: "Sappiamo che sei un tifoso della Roma ma dovresti allargare i tuoi orizzonti e venire a trovarci: scopriresti anche altre passioni. Perché l'opera e la danza sono vive in tutto il mondo, perdersele è un vero peccato."

La risposta più tagliente è arrivata da Parigi. L'Opéra ha tirato fuori Nixon in China, spettacolo attualmente in cartellone, con una scena attorno a un tavolo da ping pong — elemento centrale di Marty Supreme, il film con cui Chalamet corre agli Academy Awards. La didascalia: "Plot twist! Nell'opera esiste anche il ping pong." La Royal Opera House di Londra ha montato le immagini del palco con il making of degli spettacoli, audio dell'attore in sottofondo, e ha scritto: "Ogni sera migliaia di persone si riuniscono per assistere a spettacoli di balletto e opera. Per la musica. Per la narrazione. Per la pura magia dello spettacolo dal vivo. Se vuoi riconsiderare le tue idee, le porte sono aperte, Timothée Chalamet."