Brooke Shields, dal primo bacio a 11 anni al sesso con la star di Superman: “Sono corsa via nuda” Brooke Shields, nel suo documentario, ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua vita: dall’esperienza sul set del film Pretty Baby, in cui ha interpretato il ruolo di una prostituta bambina, a quello in cui ha perso la verginità con la star di Superman Dean Cain.

A cura di Elisabetta Murina

A partire dal 3 aprile, sulla piattaforma Hulu, è disponibile il documentario Pretty Baby: Brooke Shields, che racconta i momenti più significativi della vita dell'attrice americana. Tra questi il disagio provato durante le riprese di Pretty Baby, quando a soli 11 anni si è trovata a interpretare il ruolo di una prostituta bambina, poi la posa nuda per Playboy e per il film Laguna Blu, fino all'evento traumatico dello stupro.

L'esperienza di Brooke Shields sul set di Pretty Baby

A soli 10 anni, Brooke Shields attira l'attenzione dei media americani con il suo corpo, tanto da posare nuda per la copertina della nota rivista Playboy. Non solo: quatto anni dopo diventa la più giovane modella in passerella per Vogue. Nel mezzo, quando di anni ne aveva 11, un'esperienza traumatica sul set di Pretty Baby, film del 1978 nel quale interpreta il ruolo di una prostituta bambina, trovandosi in una delle scene a dover baciare l'attore Keith Carradine. Si tratta a tutti gli effetti del suo primo bacio.

"Anche se lei era pienamente consapevole del ruolo che stava interpretando e aveva realizzato che recitare era simulazione, non posso fare a meno di pensare: “Questa è una reale ragazzina di undici anni che deve baciare un vero uomo di 29 anni”, ha raccontato la regista del documentario Lana Wilson. E, infatti, in una parte del documentario si vede l'attrice bambina dire "Penso che sia divertente", in riferimento al suo ruolo nel film. Oggi, invece ha dichiarato: "Quello è stato un momento duro per me.Non so perché, ma all’epoca mia madre pensò che fosse tutto okay".

Il racconto di quando ha perso la verginità con la star di Superman

Nel corso del documentario, Shields ha raccontato anche l'occasione in cui ha perso la verginità. Aveva 22 anni ed era fidanzata con Dean Cain, star di Superman, che all'epoca di anni ne aveva 56. La frequentazione era iniziata quando entrambi studiavano alla Princeton University. L'attore, allora studentessa, rimpiange come sono andate le cose allora "Quando finalmente abbiamo fatto sesso, sono subito corsa fuori dalla stanza, giù per il corridoio nuda, correndo. Non sapevo dove stavo andando", ha raccontato. Lui le è corso dietro, con addosso ancora le coperte, e le ha detto "Dove stai andando?". Lei non si sentiva a suo agio e pensava che tra loro ci potesse essere qualcosa in più.