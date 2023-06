Ariana Grande ironizza sul suo aspetto fisico, ma i suoi fan sono preoccupati: “Sembra così diversa” I fan di Ariana Grande continuano a sollevare preoccupazione per la sua magrezza. “Sembra malnutrita”, scrive qualcuno. Poche settimane prima la cantante aveva chiarito: “Prendevo antidepressivi, bevevo, mangiavo in modo sbagliato. Vi sembravo in salute ma era tutto tranne che sano”.

A cura di Giulia Turco

Ariana Grande è nel mirino del chiacchiericcio per i suoi recenti e repentini cambi di look. Da qualche tempo la cantante ha deciso di fare a meno del trucco marcato e delle labbra voluminose optando per un aspetto decisamente più naturale. Poi ha cambiato colore di capelli, schiarendosi di biondo persino le sopracciglia, ma ciò che desta perplessità nei suoi fan di tutto il mondo sembra essere una progressiva perdita di peso.

La preoccupazione dei fan per la perdita di peso

Su Twitter le fanbase di Ariana Grande non si placano e continuano a sollevare preoccupazione per la presunta eccessiva magrezza della cantante che, proprio negli ultimi mesi, sembra aver perso diversi chili. “Sembra malnutrita”, scrive uno di loro. “Ogni volta che vedo le foto di questa donna sembra sempre diversa”, scrive qualcun altro. “Spero stia bene”. Quel che è certo è da qualche tempo la star di Bang Bang ha messo in atto una vera e propria inversione di marcia in tema di look: niente più occhi da gatta, il make up che l’ha resa iconica, né labbra a canotto. Lei, dal canto suoi, ironizza sul suo aspetto di un tempo e lo fa con un video TikTok che scimmiotta uno sketch di ‘Al passo con i Kardashian’. “Non pensi che i tuoi occhi siano un po’ troppo sfumati per un trucco da tutti i giorni?”, chiede alla sé del passato. “Sì, ma sto attraversando una fase”, risponde citando Kardashian.

Ariana Grande spiega la sua perdita di peso

Lo scorso aprile l’ex stellina Disney aveva messo in chiaro la situazione con un video sui social, rassicurando i suoi fan circa la sua salute. “Il corpo a cui paragonate la mia immagine oggi era la versione meno sana di me”, ha spiegato. “Prendevo antidepressivi, bevevo, mangiavo in modo sbagliato. Ero nel momento peggiore della mia vita: vi sembravo in salute ma era tutto tranne che sano". Nel video Ariana Grande si era mostrata senza trucco, con i capelli legati e una semplice felpa rosa: "Per inciso: questi sono i miei occhi, questa sono io senza ciglia finte e eyeliner, non vi spaventate, so che non dovrei dare nessuna spiegazione, ma sento che se riesco a mostrarmi aperta e vulnerabile su questo tema qualcosa di buono ne verrà fuori".