“Annalisa fa solo canzoni da Tik Tok”: l’esibizione al piano di Mon Amour come risposta alle critiche Al centro della discussione c’è il mezzo social come strumento per la diffusione dei brani sul panorama musicale. Di contro ad un progressivo espandersi della cultura musicale sulle piattaforme cioè, secondo alcuni ci sarebbe un presunto impoverimento dei contenuti.

A cura di Giulia Turco

Dall’uscita del suo ultimo singolo Mon Amour, Annalisa è avvolta da un fascio di polemiche. Il pezzo piace ed è anche schizzato in cima alle classifiche delle canzoni più utilizzate sui social,. Indice di ottima popolarità e dunque di salute. Qual è dunque il problema? Che in molti hanno storto il naso sul mezzo con il quale il brano si è fatto strada, ovvero sfruttando l’algoritmo di TikTok.

La polemica sulla diffusione social di Annalisa

Mon Amour ha superato gli 80mila contenuti su TikTok. Un percorso simile a quello di Bellissima, il brano dello scorso anno che è letteralmente schizzato in cima alle classifiche, complici i 640mila video pubblicati su TikTok con il suo ritornello. Al centro della discussione sembra esserci il mezzo social come strumento per la diffusione dei brani sul panorama musicale. Diversi utenti, in particolare, lamentano che di contro ad un progressivo espandersi della cultura musicale sulle piattaforme, ci sarebbe un presunto impoverimento dei contenuti. “Essere artisti è una cosa difficile e richiede salifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa tanto divertire”, ha scritto nel bel mezzo della polemica il cantante Virginio Simonelli. “Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”.

La replica della cantante da Fabio Fazio

Sulla discussione la cantante non era mai intervenuta personalmente, ma ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa nella puntata di domenica 7 maggio, Annalisa sembra aver colto la palla al balzo per una mettere a tacere le critiche. Lo ha fatto con la musica, suonando e cantando al piano una versione acustica del suo brano Mon Amour, mostrando un’altra anima del brano, decisamente meno pop. “Che cosa vuole dire il ritornello? Non lo so, è un circolo vizioso ed è a libera interpretazione”, spiega la cantante a Fazio. “Ognuno ci legge un po’ quello che vuole. L’importante è essere sempre liberi di fare quello che vogliamo, il senso della canzone è quello”, aggiunge rivendicando la voglia di scrollarsi i giudizi di dosso.