Al Bano contro Amadeus e Carlo Conti: “Mi hanno fatto passare per cogl**ne”

Al Bano non le manda a dire e torna a parlare della sua esclusione dalle ultime edizioni del Festival di Sanremo. In un’intervista a La Stampa, il cantante pugliese attacca senza mezzi termini i direttori artistici Amadeus e Carlo Conti, accusandoli di mancanza di rispetto e di averlo messo in una posizione umiliante.

Le parole di Al Bano: "Ero abituato a Pippo Baudo"

Le parole dell'artista sono state molto dure: “Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per coglione. Le parole devono avere un peso. Io non devo passare esami con loro: semmai loro con me, per l’età e l’esperienza che ho. Senza presunzione, ma è così”. Già nei mesi scorsi l’artista aveva manifestato la propria amarezza in tv, ribadendo che “non deve essere Amadeus o Conti a giudicarmi, ma il pubblico. È sempre stato dalla mia parte, non mi ha mai tradito”. Con 15 partecipazioni al Festival e un’ultima apparizione nel 2024 come ospite, Al Bano resta una delle figure più iconiche della musica italiana. Ma il rapporto con la nuova gestione di Sanremo sembra ormai incrinato. “Io ho sempre dato tutto – conclude – ma non accetto prese in giro”.

Gli attacchi ad Amadeus nel 2024, oggi quello a Conti

Gia tempo fa Al Bano aveva contestato Amadeus per l'esclusione dal Festival, spiegando che il direttore artistico lo aveva tenuto fuori dall'edizione del 2024 inspiegabilmente: "Escluso perché non ho l’età. Amadeus mi fece una promessa, ma non l’ha rispettata". Adesso l'opinione simile si estende anche all'attuale direttore artistico, che dovrà scegliere i cantanti per la prossima edizione del 2026. Evidente Al Bano attende anche una qualche forma di riconoscimenti da parte della manifestazione che non viene attestate a un decano come lui: “Il desiderio di tornare all’Ariston c’è sempre – ammette – ma non a queste condizioni. Voglio rispetto e chiarezza. Io mi sono sempre affidato a rapporti umani sinceri, non a giochi di potere”. Al tempo Al Bano si disse addirittura convinto che il direttore artistico non avesse nemmeno ascoltato la canzone.

Un altro precedente c'era stato nel 2022, quando si era diffusa la voce di un rifiuto da parte di Amadeus. In quell'occasione, tuttavia, il cantante di Cellino aveva negato questa indiscrezione affermando di non avere mai presentato una canzone in gara e di essere in attesa di una conferma come super ospite proprio dal direttore artistico. Come ospite, ci sarebbe poi andato nel 2024.