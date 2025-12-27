Sarcina su Clizia Incorvaia: “L’ho denunciata perché mettere le foto dei figli sui social è sbagliato”

Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, è tornato a parlare del caso che lo ha visto contrapposto alla sua ex moglie, Clizia Incorvaia, denunciata per aver condiviso immagini della loro figlia minore sui social. L’artista aveva deciso di agire legalmente per tutelare la bambina dall’esposizione mediatica, secondo lui eccessiva, a cui veniva sottoposta attraverso i canali della influencer.

Le parole di Francesco Sarcina

Intervistato dal Corriere della sera, Sarcina ha spiegato con chiarezza il suo punto di vista: “Il punto non è la ‘pace’ tra noi: sono i bambini. Mettere le foto dei figli sui social è sbagliato, punto. Tutti lo abbiamo fatto quando non si sapeva quanto fosse pericoloso, ma ora lo sappiamo: ho amici in polizia che mi hanno raccontato cose agghiaccianti sull’uso delle immagini dei minori”.

La denuncia a Clizia Incorvaia e il proscioglimento

La vicenda tra Francesco Sarcina e l’ex moglie Clizia Incorvaia si era chiusa sul piano legale dopo l'arrivo di una sentenza che risale a qualche settimana fa. Il cantante de Le Vibrazioni aveva denunciato l’influencer per la pubblicazione di foto della loro figlia minorenne sui social, sostenendo che l’esposizione fosse eccessiva e potenzialmente dannosa. Dopo mesi di indagini e di attesa, il tribunale di Roma ha assolto Incorvaia, stabilendo che non ci fosse alcun reato nello sfruttamento delle immagini della bambina. Nel corso del procedimento, la Procura stessa aveva chiesto il proscioglimento, sottolineando l’assenza di prove di un guadagno diretto legato alle pubblicazioni. La vicenda, iniziata con tensioni tra i due genitori e accuse pesanti, si chiude quindi con la conferma che le foto condivise erano state pubblicate nel rispetto del benessere della figlia, come ha sottolineato la stessa Incorvaia sui social, lasciando aperta solo la possibilità di eventuali discussioni civili legate alla gestione delle immagini della bambina.