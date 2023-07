Rossella Brescia: “Da ragazza pensai di farmi suora. Un errore? Dire no al film Malèna di Tornatore” Rossella Brescia racconta la sua carriera: oggi conduttrice di Tutti pazzi per Rds e ballerina professionista, in passato showgirl e modella, con un grande rimpianto, quello di aver rifiutato il ruolo di Malena nel film di Giuseppe Tornatore. Da ragazza ha pensato anche di farsi suora.

A cura di Elisabetta Murina

Rossella Brescia si racconta in una lunga intervista a Il Messaggero. Oggi conduttrice di Tutti pazzi per Rds, dove si diverte a giocare con le imitazioni, e anche ballerina nella sua scuola di ballo, in passato ha spaziato dalla radio, alla televisione, al cinema.

Rossella Brescia, la carriera in radio e tv

Nel programma Tutti Pazzi per Rds, Rossella Brescia si diverte a mostrare il lato più comico e spensierato del suo carattere. "In passato ho dato spesso l’idea di essere una rigida e poco simpatica per via del cliché sulle ballerine della danza classica fredde e disciplinatissime, ma in realtà la mia natura è questa", ha raccontato. Tra i tanti personaggi che porta in radio c'è quello di Suor Iguana, che per alcuni aspetti coincide con la storia della sua vita: "Da ragazzina ho pensato davvero di farmi suora. A casa mia lavoravano tutti, quindi i miei mi lasciavano anche per giorni da una prozia religiossima, che ogni giorni andava a messa. E io con lei".

Per quanto riguarda la televisione, Rossella Brescia ha confessato di aver pensato al palco del Festival di Sanremo, anche se oggi ha totalmente abbandonato l'idea: "L'ho fatto in passato, oggi ci ho messo una pietra sopra. Per certi appuntamenti io parto svantaggiata. La mia vita privata non è mediaticamente interessante, non sono come Chiara Ferragni che vive in pubblico e attira tantissime attenzioni su di sé".

L'errore più grande di Rossella Brescia

Nel corso dell'intervista, Rosella Brescia ha raccontato anche quale è stato l'errore più grande della sua carriera: "Aver riudfitato il ruolo di Malèna (poi uscito nel 2000, ndr), il film di Giuseppe Tornatore che poi ha interpretato Monica Bellucci". All'epoca aveva 27 anni e, confessa, rifiutò per amore: "Avevo un fidanzato molto geloso che non accettava il fatto di vedermi in un film così. Non voleva che girassi certe scene. E io lo accontentai". Per anni si è vergognata di questa scelta e "solo pochi mesi fa ho trovato il coraggio di chiamarlo per scusami". E poi aggiunge "A volte ci penso, però: ho detto di no a un regista premio Oscar per un film che ha avuto un successo mondiale…".