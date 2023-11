Orietta Berti: “Se mi ritirassi, sarei depressa. Perché piaccio ai giovani? Schietta e faccio gaffe” Orietta Berti è pronta a tornare in tv come giurata di Io Canto Generation, da giovedì 16 novembre su Canale 5. Alla vigilia di questa nuova esperienza, la cantante ha parlato della sua carriera, svelando qualche piccolo segreto: “Perché piaccio ai giovani? Per il mio modo di fare, sono schietta e diretta”.

Orietta Berti è pronta a tornare in tv come giurata di Io Canto Generation, che arriva giovedì 16 novembre su Canale 5. La cantante commenterà le performance dei giovani cantanti insieme a Michelle Hunziker e Claudio Amendola, mentre le squadre saranno capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Intervistata da Repubblica, l'artista 80enne ha parlato della sua lunga carriera, tra musica ed esperienze televisive sempre nuove.

Orietta Berti giudice a Io Canto Generation

Berti è pronta a rimettersi ancora una volta in gioco per osservare e commentare le esibizioni dei giovani cantanti. Un'esperienza , quella di Io Canto Generation, in cui la cantante si troverà di fronte a ragazzi "molti sicuri di sè", totalmente diversi da come si sentiva lei alla loro età:

Quando ho cominciato io avevo paura anche delle ombre. In tv c’erano pochi programmi, avevo il registratorino Gelosino e si rompeva sempre il nastro. Ora conoscono il repertorio di tutti e hanno la tendenza a imitare il personaggio. Mi aspetto che propongano i successi internazionali più belli, ma preferirei che cantassero in italiano. Il cast l’ha fatto Sonia Bruganelli, siamo diventate amiche al Grande fratello.

L'artista non si ritiene una giurata severa, anzi, una che tiene conto dell'età dei partecipanti e delle loro emozioni: "Se dai un voto basso questi ragazzi se lo ricorderanno per tutta la vita. Mi dispiace anche dare 6, figuriamoci. Bisogna capire chi si emoziona di più, ci sono quelli più freddi e poi conta l’età". Quanto al suo personale rapporto con il giudizio degli altri ha ammesso: "Mi sono sempre sentita giudicata. Chi fa questo lavoro sa che dopo un successo farà un disco nuovo e sarà giudicato. Si ricomincia. Come donna invece, nel nostro ambiente sono stata sempre rispettata anche perché mi presentavo con mio marito Osvaldo".

Il successo di Orietta Berti con le nuove generazioni

Perché la voce e i brani di Orietta Berti piacciono molto anche ai giovani? A questa domanda, la cantante ha dato una spiegazione precisa: "Per il mio modo di fare: sono schietta, faccio anche gaffe. Mi piacciono gli animali. Tranne qualche scalmanato che fa cose da pazzi, i giovani amano la natura". Negli ultimi anni, la giurata di Io Canto ha infatti collaborato con Fedez e Achille Lauro, ma anche con Fabio Rovazzi, sempre pronta a imparare qualcosa di nuovo. E anche se è già in pensione, al momento non pensa in alcun modo di ritrarsi dalle scene:

Se mi tolgono questo lavoro mi cambierebbe il carattere, sarei depressa: lavorare con gente giovane ti mantiene giovane. Se penso alla sigla di Viva Rai 2! che ho fatto per Fiorello… Mi hanno mandato la canzone per telefono: “Te la puoi imparare?”. L’ho imparata in macchina e l’ho registrata. Quella sigla mi mette il buonumore. Fiorello mi chiama sempre, ha la cover del telefono con la mia immagine.

In 80 anni di vita e con una lunga carriera alle spalle, Berti non si è tolta tutti gli sfizi che avrebbe voluto, anche se ha ammesso: "Ho vissuto bene, mi sono sempre accontentata. Ho le mie camicie da notte sexy, le borsette, le scarpe, non è che spendessi cifre folli. Poi ho la collezione di acquasantiere insieme a Osvaldo. Ho otto gatti, le nipotine fanno a gara per giocarci".