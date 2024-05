Marisol Castellanos di nuovo ad Amici come ballerina professionista: la risposta sul suo futuro in tv

video suggerito

Marisol Castellanos in un'intervista per Super Guida Tv ha rivelato i suoi obiettivi futuri. È pronta a volare all'estero per studiare alla Ailey School, a New York, ma sogna anche di poter tornare nel talent show di Maria De Filippi nel corpo di ballo dei professionisti.

A cura di Gaia Martino

Marisol Castellanos dopo Amici, talent nel quale ha vinto la categoria ballo e il Premio della Critica, si sta dedicando al problema al ginocchio che spesso l'ha costretta a danzare con un tutore. Intanto pensa al futuro, alla borsa di studio per la Ailey School a New York e anche ad un'eventuale proposta da Maria De Filippi per entrare a far parte del gruppo dei professionisti del programma che le ha regalato il successo.

Le parole di Marisol Castellanos

Sugli obiettivi futuri, Marisol Castellanos ha le idee chiare. Come accennò anche Maria De Filippi durante la finale dello scorso sabato, desidera studiare all'estero. A SuperGuidaTv ha dichiarato: "Mi piacerebbe tanto studiare all’estero, voglio studiare e formarmi ancora perché sono molto giovane”. E infatti, presto partirà per New York per poter studiare alla The Ailey School, scuola pronta ad accoglierla dopo averle offerto una borsa di studio. La ballerina di origini cubane, però, non ha escluso il desiderio di entrare a far parte del corpo di ballo di professionisti di Amici: "Mi piacerebbe davvero tanto. In questa scuola si impara tanto ed è stato un onore essere in sala con i professionisti. Per me tornare a lavorare qua significherebbe continuare a migliorare grazie a loro", le parole. Ora si sta dedicando alle cure per il problema al ginocchio che spesso l'ha costretta a danzare con un tutore: "Purtroppo non va molto bene e dopo Amici cercherò di curarmi. Durante il percorso ho stretto tanto i denti e mi sono affidata alle cure dei medici. Al momento non so quanto tempo ci metterò per recuperare", le parole.

Cosa disse Maria De Filippi sul futuro di Marisol Castellanos

Nel corso della finale dello scorso sabato 18 maggio, Maria De Filippi ha replicato al giornalista, uno dei presenti in studio, che le ha consigliato di assumere Marisol come professionista del programma. "Lei sogna di andare a New York, non vuole rimanere a Roma" ha dichiarato la conduttrice in puntata. Un chiarimento servito a sottolineare il motivo per il quale, probabilmente, non vedremo Marisol nel corpo di ballo di Amici nella prossima edizione.