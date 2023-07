Francesca Brienza: “Prima di uscire con Rudi Garcia, chiesi il permesso al mio direttore” Francesca Brienza si racconta in un’intervista dove parla del suo lavoro e della capacità di far conciliare la vita privata con quella professionale. Giornalista sportiva, compagna di Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli è in attesa del loro primo figlio: “Non è mai stata un’ossessione, ma sono felicissima”.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Brienza, giornalista sportiva e da dieci anni fidanzata dell'allenatore Rudi Garcia, futuro mister del Napoli, si è raccontata in un'intervista al Corriere della sera. È in dolce attesa, sebbene abbia scelto di comune accordo con il suo compagno, di non fare un annuncio in grande stile, ma è felice di questa nuova fase della sua vita: "La sento molto, anche se avere un figlio non è mai stata un’ossessione. É arrivato e sono felicissima. La gravidanza è una fase di consapevolezza e maturità, l’ho vissuta in maniera totale e soprattutto intima, fino a quando è stato possibile continuando anche a lavorare".

L'equilibrio tra lavoro e vita di coppia

La loro storia è venuta alla ribalta da quando Garcia è stato scelto come prossimo allenatore del Napoli dopo il campionato incredibile portato avanti da Spalletti. I due, che lavorano nel lo stesso settore, l'uno in campo e lei dagli spalti o gli studi tv per commentare il tutto, l'importante è trovare il giusto equilibrio anche sul lavoro:

A ciascuno il suo, come poi in tante cose che ci appartengono. Questa è la nostra formula di vita, ciascuno rispetta l’identità dell’altro. Ci siamo scelti per questo anche. Cerchiamo di portare poco il calcio in casa ma quando capita di confrontarsi su qualche dinamica ne escono sempre spunti interessanti. Ovviamente sono più io quella che impara

Dieci anni, in fin dei conti, sono un periodo piuttosto lungo e trovare un compromesso per stare insieme non è certo semplice: "Conserviamo ciascuno la propria autonomia professionale. Sono appassionata d’arte, di storia e ho sempre viaggiato molto per lavoro, che nel mio caso coincide col piacere. Poi ho scelto di seguire Rudi, mai però trascurando me stessa, i miei interessi, i miei progetti. L’amore è una parte bellissima della vita, ma non ci si annulla".

Rudi Garcia e Francesca Brienza, fonte Instagram

I dubbi prima di accettare l'invito di Garcia

Stando coppia, dice Francesca Brienza al Corriere, bisogna accogliere le diversità: "Farla diventare un valore. Rispetto è libertà condivisa". Eppure, prima di iniziare una conoscenza che poi si è tramutata in qualcosa di più duraturo e importante, che sfocerà quanto prima in un matrimonio, ci ha pensato molto:

Sono passati tanti mesi prima che accettassi di prendere il primo caffè con lui, sono figlia di un maresciallo della Finanza, cresciuta con regole molto ferree. Per me Rudi era il mister… Poi qualcosa evidentemente è cambiato ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio probabilmente non avrei mai accettato quel caffè. Invece mi spiazzò e mi disse che, giustamente, non c’era nulla di male. Ne fui felice.

Temeva, infatti "che il direttore avrebbe potuto dubitare del mio rendimento professionale. Non lo avrei tollerato". Come coppia, però, non hanno mai ostentato il loro stare insieme: "Non fa parte del nostro modo di essere. Poi ovvio, siamo personaggi pubblici, e su di noi c’è attenzione. Posso comprendere, ma fino a un certo punto". Attualmente il suo ruolo, da giornalista sportiva, compagna di un mister assai noto, le ha attirato non pochi commenti: "Non mi importa dei giudizi, ma i pregiudizi si sconfiggono con il lavoro e la professionalità".