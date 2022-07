Vasco Rossi e la dedica per l’anniversario a sua moglie Laura: “Hai dato un ordine alla mia vita” Vasco Rossi ha scritto una dedica per la moglie Laura per il loro decimo anniversario di matrimonio: “Abbiamo fatto un patto di quelli che durano per sempre e noi manteniamo le promesse” ha scritto su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Vasco Rossi è uno di quegli artisti che non ha mai condiviso molti momenti del suo privato sui social, ragion per cui il fatto che abbia pubblicato alcuni scatti insieme alla sua compagna Laura, in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio, è un evento più unico che raro. Il rocker di Zocca, ha voluto celebrare la donna con la quale ha condiviso momenti importanti della sua vita e che sta è stata al suo fianco in ogni momento.

La dedica di Vasco Rossi alla moglie

Una dedica che senza troppi giri di parole celebra un sentimento puro, ancora forte e intenso dopo più di trent'anni, che è destinato a durare per molto tempo ancora: "10 anni di matrimonio!! Con la Laurina…qualche decennio prima di sposarci… abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita". Una donna che è riuscita nell'impresa di far aprire il suo cuore ad un cantautore che ha cantato l'amore come pochi hanno saputo fare e i cui versi sono nella memoria di migliaia e migliaia di fan.

L'amore con Laura Schmidt

Laura Shmidt e Vasco Rossi si sono sposati nel 2012, quindi esattamente dieci anni fa, ma in realtà fanno coppia da 36 anni, quando nel 1986 si sono conosciuti e non si sono più separati, nonostante lei avesse solo 18 anni. Con lei Vasco Rossi ha messo su famiglia, suo figlio Luca è nato nel 1991, nonostante il rocker avesse già avuto due figli da due relazioni precedenti. Con Laura, però, ha avuto la sensazione di potersi fermare, come ha raccontato in un'intervista dove dichiarava di aver capito che fosse lei la donna giusta da avere al suo fianco, perché riusciva a compiere le azioni più semplici, anche noiose in sua compagnia, cosa che non era mai riuscito a fare con nessun'altra donna.