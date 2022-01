Stefano De Martino in buoni rapporti con la famiglia di Belen, in palestra insieme a Ignazio Moser Rapporti distesi tra Stefano De Martino e la famiglia di Belen Rodriguez. L’ex marito della showgirl insieme a Ignazio Moser compagno della sorella di Belen, mentre scherzano in palestra. Stando al gossip, la famiglia De Martino-Rodriguez avrebbe trascorso insieme le feste natalizie.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra che stiano tornando ad essere la coppia di sempre. Com'è noto, la showgirl argentina è sempre stata molto unita alla sua famiglia, in particolare con i fratelli Cecilia e Jeremias. Stando al gossip lanciato dal settimanale Chi, sembra che Stefano e Belen abbiano trascorso insieme anche le festività natalizie, come una grande famiglia. Un'ipotesi che sembra trovare conferma nel rinnovato rapporto di amicizia tra De Martino e Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Stefano De Martino torna a frequentare la famiglia di Belen

A documentare l'allenamento è Ignazio Moser sulla sua pagina Instagram. Il compagno di Cecilia ha ha pubblicato alcune stories girate in palestra. Insieme al coach, che propone un intenso circuito di cross fit, c'è anche Stefano De Martino, ripreso in video e ben taggato in evidenza. Un segnale che i rapporti tra i due sono amichevoli e distesi. "Quanti ne fa Stefano?", chiede Ignazio. "20, giorni di vacanza", risponde ironico De Martino tra le risate. D'altronde negli anni i due hanno condiviso tanti momenti in famiglia dunque di certo ci è voluto poco tempo per rinnovare la loro amicizia.

Il presunto ritorno di fiamma tra Stefano e Belen

Nuove pillole di gossip alimentano la storia di punta della cronaca rosa del momento. Mattino 5 ha rivelato che Stefano De Martino e Belen in questi giorni sono stati pizzicati mentre si concedevano una cena nell'intimità di un ristorante milanese. Usciranno presto le foto dell'appuntamento a lume di candela? Molto probabile, considerando che in questi giorni i paparazzi stanno letteralmente dando la caccia alla coppia. Appostati sotto casa di De Martino, i fotografi di Chi hanno immortalato Belen mentre saliva nell'appartamento dell'ex marito insieme ai figli, per lasciarlo solo il giorno successivo. Sembra dunque esserci qualcosa di più di un rapporto di stima e affetto tra ex coniugi, già testimoniato dai primi scatti in aeroporto, dove Stefano attendeva Belen di ritorno dall'Uruguay per scortarla a casa.