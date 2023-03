Stefano De Martino e Belén Rodriguez non sono in crisi, la foto che silenzia le voci sulla rottura Che cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e perché la coppia non si mostra più insieme, né su Instagram (il social preferito) né altrove? La risposta, più semplice di quanto si pensi, l’ha data il noto conduttore durante una videochiamata con la moglie.

Prima l'assenza improvvisa alla conduzione de Le Iene, sostituita all'ultimo minuto da un inedito Claudio Santamaria, poi la sparizione dai social e infine il compleanno ‘incompleto' della sorella Cecilia. Belen Rodriguez sui social ha ricevuto più di una domanda nelle ultime settimane, ma le ha lasciate quasi tutte inevase. Prima tra tutte: che cosa sta succedendo con il marito Stefano De Martino e perché la coppia non si mostra più insieme, né su Instagram (il social preferito) né altrove?

Un post insieme ai due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, di un anno e mezzoSantiago, 10 anni, e Luna Marì, di un anno e mezzo, non aveva fatto altro che alimentare le voci dell'ennesima crisi che stava spaccando la famiglia. Oggi basta poco per vedere una crisi profonda nell'assenza di posting anche solo di qualche ora, figuriamoci su profili come quello di Belén, attivi h24 come fosse una tv sempre accesa sulla sua vita e su chi le sta accanto. Le foto e i video di famiglia scattate nella giornata di ieri per il compleanno della sorella Cecilia (33 anni) avevano quasi dato la certezza che ci fosse davvero qualcosa che non andava tra lei e il conduttore di Stasera tutto è possibile, vista l'assenza nei ritratti di famiglia con genitori al seguito.

Se non fosse che Stefano De Martino avrà nasato l'andazzo e si sarà deciso a smontare completamente qualunque ipotesi disfattista. Impegnato a teatro con lo spettacolo da lui scritto, dal titolo Meglio stasera – Quasi one man show, mentre con il tour ha fatto tappa nelle Marche ha pensato bene di screenshottare una videochiamata con Belen Rodriguez e taggarla con tanto di cuore. Niente da temere quindi sul fronte separazioni, in uno degli anni più nefasti per le coppie dello spettacolo. L'amore va a gonfie vele e il lavoro anche, visto che lo spettacolo del giovane conduttore Rai è partito l’8 marzo a Sant’Arpino, provincia di Caserta, e si concluderà il 7 maggio a Napoli.