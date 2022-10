Pensano sia Chiara Ferragni, ma è Elena Santarelli: “Vi do un indizio: faccio tanta plin plin” Durante il weekend in Toscana la showgirl si intrattiene con un gruppo di ciclisti che faticano a riconoscerla. “Lei ha pensato che fossi Chiara Ferragni”, scherza Elena Santarelli, che prende in mano il suo smartphone per immortalare il simpatico siparietto.

A cura di Giulia Turco

Elena Santarelli condivide con i suoi fan un simpatico momento del suo fine settimana. In Toscana insieme al marito Bernardo Corradi per il 50esimo anniversario di matrimonio dei suoceri, la showgirl si è fermata volentieri a scambiare quattro chiacchiere con un gruppo di ciclisti di passaggio, che purtroppo non l’hanno riconosciuta sin da subito, scambiandola in un primo momento per Chiara Ferragni. Lei non se l’è fatto presa, anzi, ci ha riso sù.

Lo sketch tra i ciclisti ed Elena Santarelli

La showgirl è stata fermata durante la sua visita Toscana insieme alla famiglia. Un gruppo di ciclisti modenesi hanno percepito che si trattasse di una celebrità, ma hanno impiegato diversi tentativi per riconoscerla. “Lei ha pensato che fossi Chiara Ferragni”, scherza Elena Santarelli che a quel punto ha preso in mano il suo smartphone per immortalare il simpatico siparietto. “Vi ho detto che faccio tanta plin pin”, li aiuta con l’indizio del noto spot pubblicitario. “È Miss Italia!”; azzarda uno di loro. “No, non sono mai stata Miss Italia. Ma ho un cognome un po’ santo”, ritenta lei. “È Lory Del Santo”, prosegue uno del gruppo. “Non, Lory Del Santo no! Siamo molto diverse!”, replica amareggiata. Alla fine ecco che i ciclisti afferrano il concetto e riescono ad indovinare il nome della showgirl, che li premia regalando loro un panino al prosciutto.

(Instagram Stories di Elena Santatrelli)

L’amore di Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Una breve trasferta per staccare la spina dal caos della Capitale. Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi vivono infatti insieme ai figli Giacomo e Greta in un appartamento da sogno nel centro di Roma. La modella non ha mai nascosto che insieme al marito, l’ex calciatore che ha sposato nel 2014, ama prendersi dei periodi di pausa. Proprio queste piccole distanze si sarebbero rivelate fondamentali per la salute del loro rapporto duraturo. “Forse è il nostro ingrediente speciale da sempre, così si evita il rapporto fusionale”.