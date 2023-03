Matilde Gioli e Alessandro Marcucci non si sono lasciati, lei torna a pubblicare una foto insieme Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono ancora una coppia. L’attrice ha pubblicato una foto insieme al fidanzato smentendo così le indiscrezioni secondo cui il loro amore sarebbe arrivato al capolinea dopo un anno. “L’amore è difficile ma ne vale la pena”, ha scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci non si non lasciati. L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al fidanzato, istruttore di equitazione, accompagnata da una lunga dedica d'amore. Questo scatto, di fatto, smentisce le segnalazioni arrivate a Fanpage.it secondo cui la loro relazione, dopo circa un anno, sarebbe arrivata al capolinea.

Matilde Gioli pubblica una foto con il fidanzato Alessandro Marcucci

Dopo un periodo di silenzio e nessuna foto insieme, è stata l'attrice a pubblicarne una sul suo profilo social smentendo le indiscrezioni secondo cui la storia con Alessandro Marcucci sarebbe finita. Al contrario, l'amore tra loro sembra continuare più forte di prima e Matilde Gioli è fermamente convinta che, nonostante sia durissima, ne valga la pena. "L’amore è difficile perché: è una delle pochissime cose capaci di aprire una ferita nell’identità protetta dell’individuo", si legge sotto lo scatto. E poi ancora:

Ne vale la pena perché: l’amore diventa la misura del senso della vita ed è l’unico luogo in cui possiamo allontanarci dal regime della razionalità e immergerci in quello dell’irrazionalità. È tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce le nostre vite, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Quindi: è durissima ma ne vale la pena.

La storia d'amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

La relazione tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, sportivo e insegnate di equitazione, è stata ufficializzata nel febbraio dello scorso anno ma, stando ad alcuni indizi social, la frequentazione sarebbe iniziata già nell'estate 2021. A pubblicare la prima foto insieme era stata proprio l'attrice, scrivendo: "Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me". Poi diverse foto insieme, fino ad alcune segnalazioni giunte a Fanapge.it, che sostenevano si fossero lasciati, dal momento che non si seguivano più su Instagram e lui avrebbe nascosto tutte le foto insieme a lei. Versione che però ora è stata smentita dalla diretta interessata.