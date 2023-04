Marialaura De Vitis commenta Luca Daffré a Uomini e Donne: “Non c’è una ragazza che gli piaccia” Marialaura De Vitis e Luca Daffré avevano instaurato un bel legame all’Isola dei Famosi e lei aveva avanzato anche l’ipotesi di una conoscenza post reality. Ora che lui è sul Trono di Uomini e Donne, commenta le sue conoscenze.

A cura di Ilaria Costabile

Marialaura De Vitis e Luca Daffré nella scorsa edizione dell'Isola dei Famosi avevano instaurato un bel rapporto, c'era tra loro complicità e la ex naufraga aveva dichiarato in più occasioni di aver piacere a conoscere il suo compagno d'avventura una volta finito il reality, ma purtroppo pare che la conoscenza non sia mai stata approfondita. Ora che l'ex naufrago è sul Trono di Uomini e Donne, le fan della De Vitis hanno pensato di chiederle un commento a riguardo e qualcuna le ha anche consigliato di presentarsi al dating show.

Marialaura De Vitis e la simpatia per Luca Daffré

L'ex fidanzata di Paolo Brosio non aveva nascosto il suo interesse nei confronti del modello, tra loro si era venuta a creare una bella sintonia si erano aperti al punto da raccontarsi varie cose del loro vissuto, ma questa volontà di approfondire non era stata reciproca. Alla domanda sul perché l'influencer non abbia pensato di partecipare al dating show di Canale 5, per riprendere il discorso lasciato in sospeso sull'Isola, ha risposto: "Doveva scegliermi prima di salire sul trono, è troppo tardi ora".

Foto IPA

Il commento sul trono a Uomini e Donne

Nel frattempo, il Trono è già in fase piuttosto avanzata e Daffré ha incontrato alcune delle ragazze che si sono presentate per lui, ma sembra che il tutto proceda piuttosto a rilento. Marialaura De Vitis, quindi, ha risposto a chi le ha chiesto un parere sull'andamento di queste conoscenze, mostrando le sue perplessità: