Mara Venier e la rivelazione su Red Canzian a Domenica In: “Siamo stati anche un po’ fidanzati” La conduttrice apre la nuova edizione di Domenica In ospitando i Pooh e svelando un piccolo gossip mai reso noto che la lega al grande amico Red Canzian.

A cura di Andrea Parrella

La nuova edizione di Domenica In si è aperta con i Pooh ospiti di Mara Venier per aprire le danze. Tra musica e ricordi, sono molti gli aneddoti emersi nei minuti di presenza in studio della storica band italiana. Tra questi, anche un gossip succulento riguardante Mara Venier e uno dei quattro componenti del gruppo, Red Canzian. La conduttrice, parlando con il musicista, ha detto: "Con te sono stata anche un po' fidanzata, ma non lo diciamo a nessuno", spiazzando tutti compreso Canzian, che forse non se l'aspettava. I due oggi hanno un grande rapporto di amicizia, un legame mai celato di cui Mara Venier ha spesso parlato in passato, ma di cui non era mai emersa questa parentesi.

Mara Venier e l'ultima Domenica In?

Intanto Mara Venier si appresta al suo trentesimo anno di televisione, inaugurando una nuova Domenica In con l'ormai ricorsiva ipotesi che possa trattarsi dell'ultima. La conduttrice potrebbe chiudere con la cifra tonda, prima di lasciare il programma, visto che proprio quest'anno festeggia i suoi 30 anni in conduzione a Domenica In. Ecco perché, in apertura alla nuova puntata, non può fare a meno di giocare con una punta di ironia, con il suo pubblico che le è ormai affezionatissimo. "Sono ancora qua, siamo ancora qua. La pensione è rimandata, per un po'", scherza mentre fa il suo ingresso in studio vestita di bianco, accolta dalla sua immancabile band. "Niente pensione signora Venier", ironizzano in studio. "Siamo ancora qua per voi, per farvi compagnia, per farvi passare qualche ora in queste domeniche pomeriggio", continua la conduttrice sulle note del brano di Vasco Rossi. "Siamo qua per il pubblico, che non mi ha mai abbandonato. Sono passati 30 anni da quando ho iniziato. Vi voglio bene".

L'idea di lasciare il programma in eredità

Di recente, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Domenica In, la conduttrice ha replicato ad alcune domande, confermando la sua volontà di prendersi del tempo per sé e la sua famiglia. "È un programma impegnativo, su cui lavoro dieci mesi all’anno e forse è giusto che alla mia età io stia più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola”, ha spiegato la conduttrice. “Voglio godermi il mio amore”. Eppure resta carta bianca su un possibile erede che potrebbe, presto o tardi, prendere al suo posto le redini del programma. “Non faccio nomi, decideranno i direttori”, ha fatto sapere Venier.