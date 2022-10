L’investigatore privato assunto da Ilary Blasi: “Spesi 75mila euro per spiare Totti con GPS e droni” Ilary Blasi avrebbe pagato 75mila euro l’investigatore privato che ha pedinato l’ex marito Francesco Totti e portato alla luce la relazione con Noemi Bocchi. Un costo, ha spiegato lo stesso detective Enzo Denti, giustificato dal tipo di strumentazione utilizzata e dal tempo impiegato: “GPS, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore di lavoro”.

A cura di Elisabetta Murina

75mila euro. Sarebbe questa la cifra che Ilary Blasi avrebbe pagato per spiare Francesco Totti e far uscire allo scoperto la sua relazione con Noemi Bocchi. A rivelarlo è Ezio Denti, investigatore privato assunto dalla conduttrice, in un'intervista al settimanale Nuovo. Per mesi ha pedinato il Pupone raccogliendo foto, video e prove di ogni genere del tradimento. Ecco come ha fatto e quanto tempo ci ha messo.

Il lavoro dell'investigatore privato per scoprire Totti e Noemi

L'investigatore ha raccontato che il "caso Ilary Blasi" sarebbe durato dal 22 aprile fino a fine luglio. Circa tre mesi in cui Ezio Denti, consulente in molti processi penali oltre che detective, ha spiato Francesco Totti con una tecnologia ultra moderna e un alto budget: "Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro. Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: GPS, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore di lavoro". Denti ha però smentito il fatto che siano state usate delle cimici nella macchina del Pupone perché, ha spiegato, "possono essere posizionate soltanto dalla Polizia Giudiziaria o su mandato di un magistrato". Il GPs invece c'era, ma "all'esterno, come sempre quando dobbiamo seguire gli spostamenti di un marito fedifrago".

Il mistero del messaggio sul cellulare di Totti

L'investigatore ha anche spiegato che il messaggio che Totti ha trovato sul cellulare della moglie ("Sono arrivato, ti aspetto in hotel"), in realtà lo aveva mandato lui stesso e non un presunto amante: "Quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato". Come ha raccontato in un'intervista diventata ormai celebre al corriere della sera, il calciatore non si è accorto di nulla. È venuto a saperlo solo diverso tempo dopo da alcuni amici. Amici che, però, non sarebbero stati del tutto sinceri con lui: uno di loro, pur sapendo dell'investigatore privato, non gliene ha parlato. Lui si è sentito tradito, ma ormai la storia con Noemi era uscito allo scoperto.