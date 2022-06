Fedez festeggia La Dolce Vita, la ramanzina di mamma Tatiana: “Non bere, scemo” Durante una diretta Instagram per l’uscita del brano Fedez ha visto apparire il commento di mamma Tatiana che lo ha sorpreso mentre si concedeva un drink per festeggiare: “So che non devo bere, me lo ha detto il medico”, ha assicurato il rapper.

A cura di Giulia Turco

Fedez è alle stelle per l'uscita del suo ultimo singolo La Dolce Vita in collaborazione con Tatanai e Mara Sattei. Dopo la registrazione del videoclip sulle spiagge di Rimini, il brano è finalmente disponibile in streaming dalla notte del 3 giugno. Per l'occasione, i tre artisti hanno festeggiato sui social e Fedez si è beccato persino una ramanzina da parte di mamma Tatiana, che lo ha sorpreso (forse) a bere qualche bicchiere.

Fedez festeggia per l'uscita de La Dolce Vita

Fedez, Tannai e Mara Sattei ieri notte hanno avviato una diretta Instagram insieme all’amico Louis Sal. Tra i commenti alla diretta è spuntato quello della mamma del rapper Annamaria Berinzaghi, detta Tatiana, che ha notato un bicchiere posizionato davanti al figlio. “Non bere ca**o”, ha scritto ipotizzando che si stesse concedendo un drink per festeggiare. “È l’acqua di Leone”, si è giustificato lui. “So che non devo bere, me lo ha detto il medico”.

La madre non se la beve: “Non dire cavolate”, continua a scrivere. Poi spunta anche il commento di Chiara Ferragni: “Sei davvero scemo, devo dirlo”. Tra una domanda dei fan e l’altra, Fedez ha risposto anche a chi gli ha chiesto se per quest’estate è previsto un tour: “Non ho il fisico per fare un tour”, ha replicato. “Ho avuto un cancro”.

Fedez ha registrato La Dolce Vita 3 giorni prima dell'operazione

Subito dopo il lancio del brano Fedez ha postato su Instagram alcuni video delle registrazioni alle quali ha lavorato tre giorni prima dell'operazione che gli avrebbe rimosso il tumore al pancreas. "Nel testo dico “la vita senza amore non mi farà mai bene” e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra", spiega. "Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo. Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché “la vita senza amore dimmi tu che vita è”. Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori".