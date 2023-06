Dopo le accuse, Armie Hammer riappare a Santa Margherita Ligure accanto alla sua ex Armie Hammer è in Italia. Ecco la sua prima apparizione pubblica a distanza di due anni in compagnia della ex compagna, Lisa Perejma, a Santa Margherita Ligure. Si apre una nuova fase della sua vita dopo la caduta delle accuse di cannibalismo e violenze?

Dopo un periodo di assenza dai riflettori a seguito delle accuse che lo hanno coinvolto e che sono cadute ai primi di giugno, l'attore americano Armie Hammer è riapparso in pubblico in Italia. L'attore di "Chiamami col mio nome" si trova nella suggestiva cittadina marittima italiana di Santa Margherita Ligure. È, di fatto, la prima apparizione in pubblico dopo due anni di assoluta lontananza da un obiettivo fotografico dei paparazzi. A suscitare ulteriore interesse, il fatto che il suo ritorno sia stato accompagnato da una sua ex, Lisa Perejma. Quest'uscita, è stata interpretata da molti come un segnale di sostegno e solidarietà tra due persone che hanno condiviso un forte legame nel passato.

Armie Hammer in Italia con la sua ex

Il fatto che Armie Hammer abbia scelto l'Italia per ricominciare a viaggiare, dopo che le accuse per cannibalismo, molestie e violenze sono cadute, è particolarmente indicativo, così come l'idea di aver scelto di ripartire anche con l'amore. Il fatto che ci sia proprio la sua ex, Lisa Perejma, è un dettaglio affascinante. Come è affascinante, del resto, il fantastico borgo di Santa Margherita Ligure con le sue strade costiere e le affascinanti vedute panoramiche sul mare: uno scenario coi fiocchi per ricominciare a vivere. In quelle zone, c'è pure il vino buono: ottima scelta per Mr. Hammer.

Il crollo delle accuse nei suoi confronti

La comparsa di Armie Hammer a Santa Margherita Ligure rappresenta la sua prima apparizione pubblica dopo le gravi accuse che hanno scosso la sua vita personale e la sua carriera. Dopo che il Procuratore distrettuale di Los Angeles ha deciso di non procedere in aula nei confronti dell'attore, perché si è verificata assenza di prove, per l'attore è venuto il momento di riprendere in mano la propria vita. L'attore si prepara ad affrontare anche il suo futuro professionale. Dopo che le pesanti accuse nei suoi confronti sono cadute, ci sarà qualcuno disposto a ingaggiarlo e a farlo ripartire nella Hollywood che conta?