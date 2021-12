Chi è Plaxy Exton, la moglie dello chef Giorgio Locatelli Plaxy Exton è la moglie di Giorgio Locatelli, lo chef protagonista di MasterChef Italia 11: insieme da oltre 20 anni, nel 2002 hanno aperto il ristorante a Londra Locanda Locatelli.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Plaxy Exton è la moglie di Giorgio Locatelli, lo chef che vedremo stasera a MasterChef Italia insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. La donna al fianco del cuoco da quasi 30 anni lo ha ispirato in tutte le decisioni più importanti: oltre ad essere marito e moglie, lavorano insieme alla Locanda Locatelli, il loro ristorante situato a Londra. Hanno aperto il locale nel 2002 e nel giro di un anno il ristorante è stato insignito della Stella Michelin: grazie al successo ottenuto, ne hanno aperti altri due, uno a Dubai e uno a Montenegro.

Chi è Plaxy Exton

Plaxy Cornelia Exton è il nome completo della moglie di Giorgio Locatelli. Ha 57 anni ed è di Londra, come segna il suo profilo Facebook. A 14 anni ha lasciato Los Angeles, dove viveva con il papà sceneggiatore e la mamma, per tornare a casa: nella capitale britannica ha svolto, da giovanissima, molti lavori come la cameriera o l'organizzatrice di set per video musicali o riviste. Viveva a Camden, vicino Kate Winslet, come racconta Il Corriere, portale al quale la donna ha concesso un'intervista: la star di Hollywood una volta, per sfuggire ai fotografi, si rifugiò proprio a casa sua ed ora sono grandi amiche.

Plaxy Locatelli con Kate Winslet

Oggi lavora alla Locanda Locatelli, ristorante che ha aperto insieme al marito Giorgio nel 2002 che si trova in una delle zone più lussuose di Londra, a Marylebone. Plaxy non ama rendere pubblica la sua vita privata e per questo motivo il suo profilo Instagram è chiuso. Come descrizione specifica: "Privato. Solo amici e familia. Grazie!".

Leggi anche Il vincitore di Masterchef 2021 è Francesco Aquila, a quanto ammonta il premio finale

Il lungo matrimonio con Giorgio Locatelli e i due figli Jack e Margherita

Giorgio Locatelli e la moglie Plaxy

Plaxy e Giorgio Locatelli si sono conosciuti nel 1989, come raccontato dalla donna inglese, ma si sono fidanzati nel 1992: lei aveva chiuso una relazione dal quale è nato il figlio Jack e lo chef, stando alle sue parole, è stato fin da subito bravissimo con lui. Si fa chiamare papà. Nel 1995 si sono sposati e dopo poco sono diventati i genitori di Margherita, oggi 17enne. La giovane soffre di intolleranze alimentari e corre il rischio di crisi anafilattiche: la situazione ha spinto il cuoco ad ideare piatti ad hoc per le persone che combattono contro allergie analoghe.

Da quasi 30 anni insieme, lo chef e la sua compagna non riescono a resistere alla lontananza. Plaxy Locatelli nel corso di un'intervista per Il Corriere ha confessato che le prime due stagioni di MasterChef hanno ‘stravolto la loro vita':