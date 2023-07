“Cerco marito su TikTok”, l’avvocato influencer offre 6000 euro per trovare l’anima gemella Un’avvocatessa ha chiesto ai suoi follower su TikTok di aiutarla a trovare un marito in cambio di un compenso di più di 6mila euro: “Sono single da cinque anni”.

Eve Tilley-Coulson, un'avvocatessa specializzata in contenziosi aziendali di Los Angeles, ha fatto parlare di sé per una richiesta abbastanza inconsueta: ha chiesto ai suoi follower su TikTok di aiutarla a trovare un marito in cambio di un compenso di più di 6mila euro. La 35enne ha confessato di essere single da ben cinque anni e, nonostante abbia provato ad avvicinarsi a nuove persone sia "fisicamente" che tramite le famigerate app di incontri, non è ancora riuscita a trovare l'amore.

La richiesta di Eve Tilley-Coulson

La sua iniziativa ha destato l'interesse di molte persone, soprattutto i media americani si sono avventati su questa storia. In questo momento, in tanti si stanno impegnando per trovare il candidato ideale e incassare così la cifra che ha promesso. Ci sono però delle condizioni: Eve Tilley-Coulson ha specificato che l'uomo dovrà avere tra i 27 e i 40 anni e un'altezza di almeno un metro e 80 centimetri. Inoltre, deve avere uno spirito intraprendente, essere simpatico, bravo negli sport, amare i bambini e gli animali. Insomma, il classico uomo perfetto.

"È colpa del Covid"

L'iniziativa di Eve ha attirato l'attenzione dei media e ha suscitato discussioni online riguardo alle dinamiche dei rapporti e degli incontri nel mondo di oggi, soprattutto dopo la pandemia di Coronavirus. La stessa avvocatessa ha raccontato al New York Post: "Sono single da circa cinque anni, incontro persone fisicamente o tramite app. Ma dopo il Covid, c'è stato uno strano cambiamento nella cultura degli appuntamenti. I ragazzi non si avvicinano a te di persona e la maggior parte degli uomini sulle app non è lì per trovare l'amore". Nonostante la richiesta di Eve non abbia ancora dato i risultati sperati, la sua determinazione nell'affrontare la ricerca dell'anima gemella è stata accolta con interesse e simpatia dai media, come dai suoi follower. La domanda resta questa: riuscirà qualcuno a conquistare il cuore dell'avvocatessa e, soprattutto, ci sarà qualcuno che incasserà la ricompensa che ha promesso?