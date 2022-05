Bebe Vio ha il doppio cognome: “Ottenuto lo scorso anno e ne vado molto fiera” La campionessa paralimpica Bebe Vio ha condiviso sui social uno scatto con la sua famiglia, raccontando di aver ottenuto il doppio cognome di entrambi i genitori già prima delle storica sentenza della Corte Costituzionale.

A cura di Giulia Turco

Continua a far parlare la sentenza della Corte Costituzionale sul doppio cognome, che ha rappresentato una svolta storica in tema di parità di genere. Com’è noto, d’ora in poi i bambini avranno automaticamente il cognome del padre come quello della madre, ma già da prima c’è chi si era immerso nella burocrazia per ottenerli entrambi all’anagrafe. Tra questi c’è l’atleta paralimpica Bebe Vio che tramite Instagram ha voluto ricordare la sua esperienza.

Bebe Vio all'anagrafe è Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis

La campionessa ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme alla sua famiglia. Nello scatto nel giardino di casa ci sono il fratello maggiore Nicolò, la sorella minore Maria Sole e i genitori Ruggero Vio e Teresa Grandis. Tengono in mano un simpatico zerbino con il nome della loro famiglia: “The Vio Grandis”, in una foto scattata diversi mesi fa quando, racconta l’atleta, lei e i suoi fratelli hanno conquistato il traguardo. “Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri”, scrive Bebe Vio che all’anagrafe ha anche secondo, terzo e quarto nome. “Così oggi ho sia il doppio cognome che il ‘multinome’. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis. Ora voglio vedervi a scriverlo sul codice fiscale”, ironizza.

Tra i sostenitori del doppio cognome anche i Ferragnez

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno anticipato la storica sentenza della Corte Costituzionale ci sono Chiara Ferragni e Fedez che già dal 2018 avevano optato senza esitazione per la scelta del doppio cognome. Prima con il piccolo Leone, poi a marzo 2022 con la secondogenita Vittoria. A tal proposito durante la gravidanza Chiara Ferragni ne aveva spiegato il motivo. “Alla bimba metterò entrambi i cognomi, perché sono importanti allo stesso modo e fare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”.