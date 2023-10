Ancora guai per Britney Spears: fermata senza patente e senza assicurazione, multa da 1140 dollari Secondo quanto rivelato da Tmz, la (ex?) popstar è stata fermata il mese scorso dalla polizia e ha ricevuto una multa per aver guidato sprovvista di patente e di assicurazione.

Altri guai per Britney Spears. Secondo quanto rivelato da Tmz, la (ex?) popstar è stata fermata il mese scorso dalla polizia e ha ricevuto una multa per aver guidato sprovvista di patente e di assicurazione: i fondamentali per mettersi alla guida. Per queste due infrazioni, l'artista dovrà pagare una multa da 1140 dollari.

La multa in California

I fatti risalgono al 10 settembre quando la cantante è stata fermata dagli ufficiali della California Highway Patrol nella contea di Ventura. È lì che le sono state sanzionate ben due infrazioni, secondo i documenti del tribunale che ha potuto visionare Tmz. Come anticipato, una delle violazioni riguardava la guida senza una patente valida in suo possesso, mentre l'altra era dovuta alla mancanza del talloncino dell'assicurazione.

La cantante era stata fermata per eccesso di velocità

Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito a TMZ che Britney Spears è stata inizialmente fermata per eccesso di velocità. Era a bordo della sua Mercedes bianca che stava viaggiando a 98 km/h in una zona limitata a 60 km/h. A Tmz è stato detto che Britney Spears è stata collaborativa durante il controllo ed era stata solo avvertita per il suo eccesso di velocità. Durante il controllo, però, sono state rilevate le due infrazioni.

Una multa da 1140 dollari

Per quanto riguarda la conciliazione (per utilizzare un termine che ci rimanda a "Il Vigile" di Alberto Sordi), Britney Spears ha tempo fino al 24 ottobre. L'ammontare è considerevole, ma assolutamente minimo per quelle che sono le finanze della cantante. Il totale che deve versare è di 1.140 dollari. L'infrazione al codice della strada non è un grande problema, ma è però l'ennesimo tassello negativo di un momento non proprio idilliaco (il caso dei coltelli è solo l'ultimo prima di questo).