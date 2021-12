La Bella e la Bestia stasera in tv: cast, trama e le curiosità del film con Emma Watson Questa sera su Rai1 andrà in onda La Bella e la Bestia, remake in live-action del classico Disney del 1991 diretto da Bill Condon. I protagonisti principali sono Emma Watson e Dan Stevens, nei panni rispettivamente di Belle e della Bestia.

La Bella e la Bestia nella scena del ballo

Questa sera su Rai1 va in onda La Bella e la Bestia, il remake in versione live-action del classico Disney del 1991 diretto da Bill Condon (già regista di Demoni e Dei, “The Twilight Saga: Breaking Dawn”, Il quinto potere). I protagonisti principali sono l’amatissima Emma Watson e il bel Dan Stevens, nei panni, rispettivamente di Belle e della Bestia. Nel cast ci sono anche altri grandi attori, come Luke Evans, Kevin Kline e le voci di Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thompson. Gli splendidi costumi sono stati creati da Jacqueline Durran.

Bella e la Bestia in una scena del film

La trama di La Bella e la Bestia

Il regista racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia scoprendo l'anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

Gli oggetti incantati de la Bella e la Bestia: l’orologio, la teiere, la candela e il piumino

Il cast completo con Emma Watson

Gli attori che formano il cast sono: Emma Watson (Belle), Dan Stevens (La Bestia/Il Principe), Luke Evans (Gaston), Kevin Kline (Maurice, il padre di Belle), Josh Gad (LeFou). I personaggi fantastici della casa, nella versione originale, sono doppiati da: Ewan McGregor (Lumière), Stanley Tucci (Cadenza), Ian McKellen (Cogsworth), Emma Thompson (Mrs. Potts), Audra McDonald (Garderobe), Gugu Mbatha-Raw (Plumette).

La rosa magica custodita nella teca di vetro

10 curiosità da sapere sul live action Disney

1. Il personaggio di Cadenza, interpretato da Stanley Tucci, è stato creato appositamente per il film.

2. Nel film, Belle è un’inventrice di carillon che suo padre, Maurice, costruisce poi per lei. Nel classico Disney, invece, Maurice, inventore, viene catturato dalla Bestia mentre cercava di vendere il suo macchinario per tagliare i tronchi.

3. Il compositore Alan Menken, finora, ha vinto ben 8 premi Oscar, due dei quali proprio per la colonna sonora del film d’animazione del 1991.

4. Al sexy Ryan Gosling fu offerto il ruolo della Bestia, ma l’attore ha rifiutato per girare “La la Land”(2016), diretto da Damien Chazelle.

5. Ewan McGregor ha raccontato che la cosa più difficile per lui è stata riprodurre correttamente l’accento francese di Lumière, anche se sua moglie è francese. Alla fine, l’attore ha detto che l’accento era più spagnolo che francese.

6. Per prepararsi al ruolo di Belle, Emma Watson ha rivisto più volte il film d’animazione del 1991 e ha dovuto prendere lezioni di canto.

7. La Disney ha dichiarato che il primo teaser trailer è stato visto 91.8 milioni di volte nelle prime 24 ore e ciò ne fa il teaser più visto della storia, battendo il record di “Star Wars: Il Risveglio della Forza”, con 88 milioni di visualizzazioni.

8. Il bel Jean Dujardin è stato considerato, inizialmente, per il doppiaggio di Lumière, ma l’attore aveva già altri progetti in cantiere.

9. Il film segna anche la reunio di Emma Watson ed Emma Thompson (Mrs. Potts). Le due, infatti, hanno già lavorato insieme nella saga di Harry Potter, nei rispettivi ruolo di Hermione Granger e della Prof. Trelawney.

10. Forse non tutti sanno che anche Ian McKellen, nel film Cogsworth, doveva far parte della saga di “Harry Potter”, accanto ad Emma Watson. Il suo ruolo doveva essere quello di Albus Silente, andato poi a Michael Gambon.