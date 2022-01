Kenzo è il bambino che si scopre identico ad Antonio di Encanto: “Pensava fosse il suo riflesso” La storia ha intenerito tutto il mondo dopo che la mamma del piccolo ha condiviso la fotografia e raccontato l’episodio in un’intervista al magazine PopSugar: “Sembrava in trance, sorrideva e guardava lo schermo”.

A cura di Giulia Turco

Kenzo è il bambino di due anni che davanti allo schermo di Encanto, ultimo lungometraggio Walt Disney Animation Studios, si è scoperto incredibilmente simile al protagonista Antonio Madrigal. La storia ha intenerito tutto il mondo dopo che la mamma del piccolo ha condiviso la fotografia e raccontato l'episodio in un'intervista al magazine americano PopSugar: "Sembrava in trance, sorrideva e guardava lo schermo".

La storia di Kenzo come Antonio Madrigal di Encanto

È stata la madre a raccontare il momento in cui il piccolo è rimasto stupito davanti alla tv notando un'incredibile somiglianza con il personaggio di quello che, da ora in poi, sarà senz'altro il suo cartone animato preferito. "Kenzo si è alzato, si è voltato verso me e suo padre, sorridendo ancora", ha raccontato Kah Brand mamma del piccolo. "Credo abbia pensato di vedersi riflesso nello schermo, vista la somiglianza con Antonio". Un dettaglio che può sembrare scontato, ma che non lo è se si pensa che alla quota di personaggi afroamericani nei cartoni animati Disney, in anni meno recenti.

Di cosa parla Encanto, l'ultimo film Disney

"Il fatto di non sentirsi invisibile ha avuto subito un impatto su di lui. È essenziale che i bambini neri si sentano così e che si sentano collegati a immagini positive e cariche di ottimismo per la loro autostima", ha sottolineato la mamma di Kenzo. "C’è potere nella rappresentazione e magia nella creatività. Questa generazione e le prossime si sentiranno include perché l’industria si sta spostando in una direzione che riflette l’effettiva diversità del nostro mondo". Nell’ultimo capolavoro Disney, creato da Jared Bush, sceneggiatore di Zootropolis e Oceania, Byron Howard e Charise Castro Smith, il tema principale è quello della famiglia e delle dinamiche che intercorrono tra le persone che la compongono. Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia che vice nascosta tra le montagne della Colombia.